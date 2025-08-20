Infoca enfrenta con nueve medios aéreos y hasta catorce terrestres un incendio en Aracena

Efectivos del dispositivo de extinción de incendios forestales trabajan en la contención de un incendio declarado en el paraje Valdesevilla, en el término municipal de Aracena. Desde Infoca anunciaban la movilización de varios medios para combatir las llamas del fuego declarado a las 18:02.

Por aire se movilizaban un helicóptero pesado, otro semipesado y otro ligero a los que se unen dos aviones de carga en tierra completando el operativo en tierra con tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operativos forestales, dos agentes medioambiental equipados con dos autobombas y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BRICA).

Ni una hora después, a las 18:42 desde Infoca notificaban que se sumaban varios medios a la intervención en el el paraje aracenense. Por aire se sumaban dos aviones de carga en tierra más junto a dos anfibios ligeros. En tierra se incorporaba un nuevo técnico de operativos forestales y dos buldóceres. También se ha activado a la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF).