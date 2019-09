Así es Hugo, el pequeño onubense que asombra con su tambor a toda España

Un tambor y una pasión. Y mucho arte. El pequeño Hugo, de Palos de la Frontera, ha dejado encandilada a España entera cuando en un programa de entretenimiento que busca el talento y la excelencia, el show de Telecinco Got talent, deslumbró el pasado lunes al tocar el tambor al son de una marcha procesional de Semana Santa. Y acaba de cumplir tres años.

Manuel Jesús y Cristina, padres del pequeño, están desbordados por tantas muestras de cariño y admiración, que llegan de todo el país e incluso han cruzado el océano Atlántico gracias a unos conocidos que viven en el continente americano. Y es que Hugo emociona. Con total inocencia y muy concentrado les coge el ritmo a las baquetas de una forma completamente natural en él. Eso mismo cuenta su padre a Huelva Información, ya que el pequeño ha aprendido “viendo videos en youtube de marchas procesionales”, en ningún caso se le dijo la forma de coger las baquetas o de llevar el ritmo. “Es su oído” y su afición lo que ha llevado a Hugo a tocar cual experto músico. De ahí las caras de asombro y emoción del jurado y del público de Got Talent, cuyas cámaras recogieron la sorpresa que se llevaron al ver tocar al pequeño.

Así, este lunes pasado en una casa de Palos una familia entera se reunió, “como si de un 31 de diciembre se tratase”, comenta Manuel Jesús, en torno a la televisión para ver tocar al nieto, al sobrino y al hijo. Las lágrimas de emoción inundaron el lugar por ver el talento, la habilidad y la inocencia juntas en un niño tan pequeño y querido.

La intención de los padres de Hugo era la de dar a conocer la habilidad del pequeño sin ir más allá, “no por sacar un beneficio económico o de otro tipo”, sino por mostrar la gracia de su retoño cuando coge su tambor. Por ello decidieron ir a Málaga, donde se llevaba a cabo el casting del programa, y tras esta primera prueba les dijeron que había sido seleccionado, y cogieron rumbo a Madrid a primeros de agosto, que fue cuando se grabó el show.

Así, acabarán con el proceso de Got Talent, ya que Hugo ha pasado a semifinales con el voto favorable de los cuatro miembros del jurado y tiene que volver a actuar, pero pretenden que la vida del pequeño siga con total normalidad y no acudir a otros programas similares, tal y como expresó su padre. “No sabíamos cómo iba a reaccionar Hugo delante de tanta gente y con las cámaras, pero para nuestra sorpresa, se mostró menos tímido de lo que pensábamos”, explica Manuel Jesús entre el orgullo y las ganas de darle normalidad a la situación.

De todas formas, Hugo ya contaba con un canal en youtube donde se le puede ver llevar el ritmo con su tambor y su pasión por las marchas procesionales de Semana Santa a la que son aficionados en su familia. Manuel Jesús recuerda que Hugo aprendió a andar con el tambor, “apoyándose en él”, de ahí que sus padres colgaran los videos grabados al pequeño tocando el instrumento en la popular red social y para su sorpresa cada vez tenía más visitas, por lo que se les ocurrió llevar a Hugo al casting del programa de Telecinco. Con el éxito obtenido, Manuel Jesús señala que de más de 3.000 suscriptores el pasado lunes el canal ha pasado a tener 7.300 en dos días, cifran que abruman y dan fe del éxito de la actuación del pequeño.

Por otra parte, por su corta edad, sus progenitores no se plantean ninguna otra actividad con respecto a la afición de Hugo. Con sus tres años recién cumplidos no puede entrar en una banda de música, así que por ahora le toca la aventura del inicio del cole al que se incorpora este año por primera vez. Mientras, seguirá disfrutando de su pasión con la inocencia de los tres años, otro elemento más que embelesa a todo aquel que ve alguno de sus videos, así como la actuación en Got Talent. Todavía, y por ahora, queda verlo en las semifinales del programa, donde volverá a deleitar a público y telespectadores.