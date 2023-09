La incertidumbre se apodera del sector agrícola por la falta de lluvias a las puertas de una nueva campaña

Con el otoño recién inaugurado, a tan solo unos días de iniciarse un nuevo año hidrológico -octubre- después de cinco años de déficit hídrico, nada hace presagiar que meteorológicamente se vayan a producir cambios significativos, al menos en las próximas semanas.

Una situación que va a provocar que los embalses de la provincia de Huelva sigan bajando las ya de por sí escasas reservas de agua con que cuentan, a pesar de las exiguas lluvias caídas durante el mes de septiembre, que no han logrado frenar dicha tendencia. La cuenta es muy fácil: consumimos más agua de la que logramos almacenar.

La mejor prueba de ello es que, pese a dichas lluvias, las reservas de agua embalsada en nuestra provincia han caído en 8 hectómetros cúbicos en la última semana. O que las reservas a día de hoy están en 462 hectómetros cúbicos y al 30,64% de la capacidad de los embalses, frente a los 567 Hm3 y el 37,60% de hace solo un año, o a los 858 Hm3 y el 56,94% cúbicos que han almacenado de media en la última década.

La situación es, por tanto, muy preocupante en nuestra provincia, donde además nos encontramos en un momento muy delicado ya que, solo por poner un ejemplo, en el caso de uno de nuestros principales motores económicos, el de los frutos rojos, y más concretamente el de la fresa, se encuentra estos días en plena fase de preparación de las fincas antes de proceder a la plantación, sin que los empresarios agrícolas tengan certeza de si van a contar con agua suficiente para regar sus cultivos durante toda la campaña.

La Cuenca Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (TOP), la que más afecta a la provincia de Huelva, se encuentra oficialmente desde el pasado 24 de marzo en cuanto a los indicadores de la sequía en situación de sequía moderada, lo que desde entonces ha supuesto recortes del 25% en el uso de agua destinada a riego agrícola.

Las lluvias caídas en la provincia onubense la pasada primavera, aunque no excesivamente abundantes, permitieron entonces a la Comisión para la Gestión de la Sequía de dicha Demarcación emitir un informe "favorable" a la salida del estado de escasez severa en el que se encontraba con anterioridad, para pasar al de moderada.

Según ha podido saber este periódico, dicha Comisión tiene previsto volver a reunirse en las primeras semanas de octubre, con previsiones poco halagüeñas si tenemos en cuenta que desde el pasado mes de marzo hasta ahora prácticamente no ha llovido, y que desde entonces las reservas de los embalses onubenses han caído desde algo menos de 700 Hm3, hasta los 462 Hm3 actuales.

Dada la situación, el sector onubense de los frutos rojos afronta el comienzo de una nueva campaña "bastante incierto", como han señalado esta semana a Huelva Información fuentes de Freshuelva, patronal agraria para la que "la ausencia de lluvias podría repercutir en un recorte de hasta el 50% en el agua para el riego si persiste esta situación de extrema sequía".

Frente a ello, para Freshuelva es "fundamental" contar con "todos los medios que nos permitan mantener nuestras hectáreas de cultivo", con el objeto de "seguir siendo referentes de los berries en Europa frente a la competencia de países terceros".

De esta forma para la patronal onubense de los frutos rojos "es necesario que las administraciones acometan las obras hidráulicas pendientes en nuestra provincia", que a su juicio "aliviarían mucho la situación actual y garantizarían el abastecimiento para nuestros cultivos". En este sentido Freshuelva ha exigido "que se agilicen todos los trámites administrativos para que se pongan en marcha las medidas necesarias para paliar los efectos de la sequía".

Por su parte el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultoras (UPA) en Huelva, Manuel Piedra, ha asegurado que para la campaña de los frutos rojos en Huelva que está a punto de iniciarse se pondrán en marcha "las mismas hectáreas" que la pasada, alrededor de 6.000, a lo que añade que no obstante ese dato estará finalmente "condicionado" por "la incertidumbre" de las lluvias y el uso del agua.

Piedra ha incidido por tanto en que hay "mucha incertidumbre" en el sector con la disposición del agua y la posibilidad de lluvias. De hecho, ha explicado que la pasada campaña se concluyó "con una reducción de un 25% sobre las dotaciones de otros años".

"Si es verdad que la Junta, ya que nosotros pertenecemos a la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, nos han trasladado esta problemática y que en principio no va a haber reducciones, pero si en este otoño -en octubre se inicia el año hídrico- la situación se complica, ya que no llueve o lo hace poco, lógicamente no sabemos cómo se va a producir esa reducción, aunque sí nos han advertido de que se puede aumentar esa restricción si no llueve", ha valorado.

En cualquier caso, el secretario general de UPA Huelva ha incidido en que los agricultores afrontan esta campaña con "el cien por cien de las hectáreas" por cuatro motivos "importantes". Por un lado, porque "aunque sea poco, todos los otoños llueve" por lo que los freseros "tenemos que plantearnos que la campaña puede que se dé con normalidad".

Por otro lado, Piedra ha apuntado que sería "inviable" plantear una reducción de hectáreas debido a "los gastos fijos y de producción del cultivo", por lo que "lógicamente sería inviable poner en marcha menos producción", porque, "sencillamente no saldrían los números".

Además, el tercer motivo se encuentra en la mano de obra, ya que "se trata de muchísimas personas que trabajan directamente en los campos, más los indirectos, aquellos de manipulación o envases, entre otros". Por último, la red comercial "no puede ser desatendida" es decir, a los clientes "hay que suministrarles el producto desde diciembre hasta final de campaña, como todos los años", porque "si no, dejamos el mercado vacío, sin producción, y vendrán otros países y se meterán en nuestro mercado comercial".

Por todo ello, "con responsabilidad, el campo onubense tiene que disponer del cien por cien de la producción", aunque "lógicamente todo va a depender de la cantidad de agua que caiga en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero".

Asimismo, en cuanto a infraestructuras, el secretario general de UPA en Huelva ha reseñado que aquellas que pueden ayudar a esta campaña es que "estuviera al cien por cien el bombeo del Bocachanza para octubre", ya que es "un compromiso de la Junta".

Sin embargo, Piedra ha señalado que se están buscando alternativas como el proyecto de piloto que está haciendo Freshuelva junto con el Puerto de Huelva, para "desalar agua con coste mínimo a pie del mar" hasta que lleguen las infraestructuras como la finalización de la presa de Alcolea y el desdoble del Túnel de San Silvestre. Todo ello, junto al Anillo Hídrico de la Sierra de Huelva y el canal de Trigueros "sería una ayuda importante para poder almacenar agua cuando empiece a llover".