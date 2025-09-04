El incendio de Cartaya se originó en una quema de rastrojos y obliga a desalojar una veintena de viviendas

El Plan Infoca ha estabilizado y trabaja ahora en la extinción de un incendio forestal declarado este jueves en el camino Pajarero, en la localidad de Cartaya, que "se originó en una quema de rastrojos realizada por un vecino que aún permanece sin identificar", según ha confirmado a esta redacción el alcalde del municipio, Manuel Barroso.

El fuego se declaró en torno a las 13:20 horas en una zona de pinar situada al norte del término municipal y, tras saltar el camino Pajarero, ha puesto en peligro a varias viviendas e instalaciones agrícolas situadas en las inmediaciones de la carretera de Tariquejos, que conecta Cartaya con Villanueva de los Castillejos.

Una vecina lamenta no poder entrar en su finca para comprobar el estado de sus animales / Jordi Landero

"El incendio parte de una quema de rastrojos a cargo de un vecino de Cartaya, que aún está por identificar, el cual salta el camino Pajarero y pone en peligro a varias viviendas que tenemos aquí en la zona", ha detallado Barroso, quien añadió que la Guardia Civil procedió al desalojo de una veintena de casas y fincas, con unos 32 vecinos. No obstante, según ha indicado Barroso, algunos vecinos han podido regresar ya, "debido a que las rachas de viento han evitado que el fuego se haya acercado finalmente".

El alcalde detalló además que la Cooperativa de Cartaya ha emitido un aviso a agricultores y propietarios de fincas para que abandonen la zona lo antes posible, tanto personas como animales. "Ahora mismo va la Guardia Civil para desalojar todas las que tenemos allí, que hay una veintena de casas. Hay gente que incluso ya está sacando los animales por precaución, como nos ha pedido Infoca", apuntó.

Efectivos del infoca luchan contra las llamas / Jordi Landero

El Infoca dio por estabilizado, a las 18:53, el incendio declarado a las 13:20, y en la zona siguen trabajando para su control cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y tres vehículos autobombas, de forma que los medios aéreos han sido retirados.

Cabe recordar que tras el inicio del fuego a las 13:20, y una primera acometida de efectivos, el Plan Infoca reforzó el operativo sobre las 14:05, de forma que por aire llegaron a trabajar un helicóptero pesado, uno semipesado, un avión de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro de coordinación.

Por otra parte, desde el operativo contó con cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzos contra incendios (Brica), tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y dos vehículos autobombas. Desde el Infoca indicaron que se trata de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.