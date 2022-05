Un espectacular incendio arrasa la cabina de un tráiler en una gasolinera en Trigueros

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva extinguieron en la tarde de este jueves un fuego que calcinó totalmente la cabina de un vehículo articulado en una estación de servicio de Trigueros.

Fuentes de los bomberos han precisado que el incendio, cuyas causas se desconocen por el momento, tuvo lugar en el kilómetro 71 de la autovía A-49, concretamente en la zona de aparcamiento de la gasolinera de Cepsa, en sentido Sevilla.

Igualmente han indicado que en la intervención fueron empleados unos 5.000 litros de agua y espumógeno, y que participaron en las labores de extinción de las llamas cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto con dos vehículos de intervención: una bomba urbana ligera y una bomba rural ligera.

El siniestro se registró sobre las seis de la tarde de este jueves, y no consta que se hayan producido heridos como consecuencia del mismo, aunque sí cuantiosos daños materiales tanto en la cabina del camión afectado, como en parte del remolque, que no obstante no fueron a más gracias a la actuación de los efectivos de extinción, a pesar de la peligrosidad del lugar donde tuvo lugar.