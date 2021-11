“Es imprescindible una política de discriminación positiva hacia el mundo rural”

–¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Al inicio de la presente legislatura planteábamos un buen número de inversiones, la mayoría de las cuales ya se han acometido, ya que hemos dado cumplimiento aproximadamente a más de un 70% de nuestros compromisos de inversión. Algunas de las más importantes y significativas han sido la construcción y equipamiento de la Casa Palacio Conde del Álamo para su conversión en Hotel (pendiente su apertura, prevista para el próximo mes de febrero); la finalización de las obras y equipamiento de Nuevo Museo de Aroche (pendiente su apertura para el próximo mes de agosto). También se han finalizado las obras de restauración de la Torre de San Ginés y su Recinto Amurallado (pendiente su apertura al público para el próximo mes de julio) y se ha llevado a cabo la nueva pavimentación y renovación de infraestructuras de más de 20 calles (Corredera, Puerta de Sevilla, Jerez, Sierra de Aroche, Plantel, Torre Alta, Pan, Tropiezos, Artesanos, Miguel Hernández, Fuente, Alejandro Romero, Llano, Carretera del Cañón, Postigo, etc.) y 10 caminos rurales (Portilla, San Mamés, Merendero, Santas, Serrana, Puerto Peñas, Cefiñas, Vínculo, Lobos, Mezquita, etc.); además de que se han construido nuevos equipamientos como: módulos de contenedores semienterrados, vías senderistas, mercadillo público.

Asimismo, antes de diciembre iniciaremos la restauración del Castillo de Aroche, en aquellos lienzos que quedaron pendientes de restaurar en las obras de 2008, la construcción y equipamiento del nuevo Gimnasio Municipal y la construcción y equipamiento de la Biblioteca Municipal. Por otro lado, desde el inicio de la Legislatura hemos efectuado un importante esfuerzo en potenciar los Servicios Jurídicos Municipales, el Area de Empleo Público, la Atención Social, y la práctica del Deporte.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso es el de la finalización y apertura del nuevo Hotel Casa Palacio Conde del Alamo. El Parque Natural es un destino turístico consolidado, con una magnífica oferta ambiental, paisajística, ocio y naturaleza, gastronomía..., y nosotros desde Aroche completamos con la mejor oferta de turismo cultural de la Comarca, que titulamos “Un Paseo por la Historia”. Y para disfrutar de todo esto, alojamiento en una Casa Palacio del siglo XVIII, con las máximas comodidades, en un ambiente cálido, en lo que se conoce como un “Hotel con Encanto”. Por ello este es nuestro proyecto estrella, que generará empleo, riqueza, innovación, y nuevas oportunidades de futuro.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–A fecha de hoy, quizá nuestro punto fuerte es la capacidad de generación de empleo a través de un pujante y creciente sector agrícola, basado en los cultivos del arándano, cerezas y frutos rojos en general. Tenemos datos de ocupación magníficos y demandamos mano de obra durante al menos cinco meses al año. Una familia puede plantearse hoy día instalarse en Aroche para desarrollar su proyecto vital, gracias a esos meses de trabajo asegurado, la posibilidad de completar el resto de meses con las prestaciones sociales correspondientes al régimen agrícola, una buena oferta de vivienda pública y privada y buen acceso a servicios educativos, sanitarios, culturales, deportivos y de ocio.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–Las causas son múltiples, y por eso las vías de solución son complejas. La principal causa tiene que ver con el modo de vida actual, esencialmente urbano, vinculado al acceso fácil al consumo, acceso a la oferta diversa de ocio, al individualismo, etc. Culturalmente, el modo de vida urbano resulta privilegiado respecto al modo de vida rural, y la juventud tiende a montar sus expectativas de vida y crecimiento personal en ese ambiente. Después, hay factores objetivos que es necesario transformar: una sanidad y educación incompleta y limitada, malas comunicaciones, perspectivas de empleo cualificado, etc. Solo una acción conjunta de las administraciones, tendentes a equilibrar los desajustes territoriales, puede revertir esta tendencia. Es imprescindible una política de discriminación positiva hacia quienes viven en el mundo rural.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–En Aroche no hay apenas proyectos de este tipo. Tampoco los deseamos: no nos parecen positivos esos grandes macroproyectos de centrales de energías limpias, promovidas por las grandes eléctricas, que convierten este importante recurso, en un monocultivo que hipoteca el uso de la tierra durante largos periodos de tiempo. Y con escaso o nulo rendimiento social. Creemos en la generación de energías limpias cuando los promotores son la población local a través de microproyectos, bien orientados al autoconsumo o a la pequeña economía de escala.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–Acabamos de firmar un Convenio con la Diputación de Huelva para la renovación de todo el Alumbrado Urbano de Aroche. Supondrá una inversión cercana a los 400.000,00 euros, y un ahorro energético de casi el 80%, como consecuencia de la transformación de todas las luminarias a led. Este proyecto ha sido nuestra mayor apuesta en este sentido. Esperamos que sea efectiva en seis u ocho meses.También hace un par de años inauguramos una nueva EDAR, con equipos altamente eficientes que consumen muy poco, ahorran mucha energía, y producen niveles superiores al 95% en la depuración de las aguas. Esta ha sido una importantísima apuesta de nuestra Mancomunidad de Servicios (MAS), que en materia de Ciclo Integral del Agua va a plantear una importante inversión para la renovación de los equipos que tendrá una repercusión enorme en la eficiencia energética.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–Entiendo que muy pronto estaremos perfectamente conectados. En estos meses se está trabajando para que llegue a Aroche y Rosal la fibra; eran dos de los pueblos que todavía teníamos internet por ondas, aunque interiormente ya existía una red local de de fibra. Evidentemente, las zonas urbanas son las primeras en obtener estos servicios, y poco a poco van llegando a los pueblos. En Aroche la fibra llegará a pleno rendimiento en muy poco tiempo, aunque ahora nos queda conseguir lo mismo en nuestras aldeas.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Las leyes que equilibren la situación entre hombres y mujeres nunca serán suficientes. Sin lugar a dudas, hemos avanzado mucho en leyes de igualdad, y en la práctica, pero estamos lejos de que ésta sea completa. Se nota mucho, por ejemplo, en el ámbito familiar, donde la mujer de Aroche, una mujer muy incorporada al mundo laboral (sobre todo en el campo), soporta mayormente la carga doméstica y el cuidado de las personas dependientes.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–Desde el Ayuntamiento contamos con una Bolsa de Empleo que ofrece pequeños contratos temporales que alivian la demanda de empleo de la mujer en nuestro pueblo. En gran medida, estos contratos facilitan la conciliación a un buen número de éstas. Por otro lado, hemos desarrollado un intensa programación de actividades de ocio, deporte, cultura y convivencia social en el que la mujer ocupa un lugar central.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Hablar de movilidad en Aroche es hablar de uno de los temas de mayor complejidad. Aroche es un pueblo con un urbanismo medieval, con calles muy estrechas, desiguales, sin salida muchas veces, empinadas a causa de situarse sobre dos montañas, etc. En muchos casos, el coche no es posible. El aparcamiento es dificilísimo. En los últimos años, hemos creado grandes bolsas de aparcamientos en zonas exteriores, y lo hemos limitado en un buen número de calles con dificultad para el tráfico. Esto genera ciertas tensiones y dificultades que poco a poco tratamos de ir resolviendo. El tema del transporte interurbano es una gran asignatura pendiente. La Junta de Andalucía debe reforzar las comunicaciones entre nuestros pueblos, la capital y el Hospital de referencia. En la actualidad, agravado además por la situación poscovid, la red de Transporte Público es muy deficiente, con grandes carencias y vacíos, habiendo quedado en prácticamente la mitad de como era en la era precovid. Desde la Junta se habla del taxi a demanda, pero esto es algo que en la práctica no funciona, y que en muchos días resulta del todo insuficiente.