Los hoteleros piden un impulso a la depuradora de Matalascañas

Si hay algo de positivos en el balance que el sector hotelero ha realizado de los encuentros mantenidos con los partidos políticos de la oposición en al Ayuntamiento de Almonte (Independientes, Ilusiona y Partido Popular), es que todos y cada uno de ellos ha manifestado su interés y compromiso para sacar adelante el proyecto para la mejora de la EDAR de Mataslascañas. Tras las reuniones mantenidas no existe ninguna duda en el sector, que su reivindicación sobre la consideración de cuestión de Estado sobre este asunto, cuenta con el apoyo de todos aquellos que ineludiblemente deben ratificar y apoyar este proyecto.

Durante este encuentro, el sector hotelero y de alojamientos turísticos, ha tenido la oportunidad de profundizar no sólo en como ha sido el devenir de los acontecimientos que llevaron en bloque a la oposición a no aprobar el convenio con los propietarios del suelo donde a tenor de la información con la que se cuenta iría ubicada la nueva EDAR, sino también a buscar posible puntos de encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte y a aportar posibles soluciones que permitan a la mayor brevedad conseguir el tan ansiado consenso que el sector exigió públicamente hace unos días. Por otro lado, está la situación en la que se encuentra la tramitación del anteproyecto que determina su construcción dependiente esta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Enlace Anteproyecto de Actuaciones)

Sobre la primera señalar, que este ha sido el principal escollo y responsable de la ruptura del necesario consenso a juicio del conjunto de la oposición y que ha sido puesto de manifiesto en todas y cada una de las reuniones mantenidas, a la hora de que el ayuntamiento haya planteado su ratificación en sesión plenaria del Ayuntamiento. A este respecto, y dada la existencia de distintos informes técnicos y jurídicos, desde el sector se insta a todas las partes implicadas, en aras de posibilitar el desbloqueo existente, que se formalice y constituya a la mayor brevedad posible una comisión técnica que arroje luz a este asunto y determine la viabilidad o imposibilidad de la ratificación de este convenio, y en su caso establezca, si este fuera posible, cual deber ser el procedimiento para llevarlo a cabo.

Respecto de la tramitación del anteproyecto que plantea el Ministerio, por parte del sector se ha puesto de manifiesto por parte del sector empresarial que debe ser este de la mano de sus servicios técnicos, quien determine su contenido así como las características técnicas e incluso su ubicación. Por la información recibida y analizada, parece que esta última cuestión, su ubicación, está ya concretada por lo que se hace del todo necesario, en la intención de no perder la oportunidad de solucionar un problema de hace más de tres décadas, aproximar posturas entre todos. Y todo ello atendiendo que si se profundiza en que características técnicas debe tener la EDAR, o donde se debe ubicar, etc.., mucho teme el sector que obligaría a una modificación del anteproyecto ya existente e incluso se podría poner en riesgo los fondos que económicamente sustentan este proyecto.

El sector hotelero lamenta que este asunto no se haya analizado, trabajado y puesto en común con el suficiente tiempo posible muchos años atrás para hacer de este debate una virtud y no un problema como está siendo en estos momentos, ya que no es un tema ni menor ni sencillo de resolver. Así mismo en todas y cada una de las reuniones por parte del sector se ha dejado muy claro que aunque este sea un problema que algunos pueden entender como local, muy al contrario es un problema del conjunto del destino, ya que esa visión localista no la tienen los turistas que nos visitan y cualquier afección o situación comprometida respecto del impacto que cualquier incidencia pueda tener este asunto afectaría con carácter general a toda la oferta turística del litoral onubense.