Tres heridos en un incendio que afecta a tres embarcaciones en Isla Cristina

Tres personas han resultado heridas en un incendio que ha afectado a tres embarcaciones que se encontraban fondeadas este martes en el puerto de Isla Cristina, dos de las cuales han quedado prácticamente calcinadas, y la otra con daños.Así lo han señalado a esta redacción fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, que han precisado que el aviso por el suceso se produjo pocos minutos antes de las siete de la mañana por un alertante que observó un “humo negro” procedente de la zona portuaria del municipio, y que desde la Policía Local de la localidad se precisó asistencia sanitaria para dos personas heridas, las cuales fueron trasladadas inicialmente al centro de salud de Isla Cristina, para ser posteriormente derivadas con quemaduras al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y al Hospital Juan Ramón Jiménez, respectivamente.

Según el 112, como consecuencia del suceso, habría una tercera persona con heridas leves.El servicio único de emergencias 112 activó inmediatamente a bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios y a Salvamento Marítimo, que sofocaron las llamas tanto desde tierra como desde una embarcación servicio marítimo de emergencias. También fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Por el momento se desconoce el origen y las causas del fuego, que ha tenido lugar muy cerca de la lonja pesquera isleña y a escasos metros del puerto, concretamente en el muelle Martínez Catena del puerto pesquero de la localidad costera.Según fuentes consultadas por este periódico las dos embarcaciones calcinadas por las llamas son un pulpero y un arrastrero con base en el puerto isleño, aunque ambas con matrícula portuguesa y que responden a los nombres de Artur Paula y María Eduardo, las cuales precisaron de un remolcador para su retirada de la zona portuaria. La tercera embarcación afectada, aunque daños menos cuantiosos, lleva por nombre Cortés Canales.

Testigos consultados señalan que las embarcaciones calcinadas estaban amarradas entre sí, de ahí la propagación de las llamas de una a otra, y que para evitar que el fuego afectase a otros barcos fondeados junto a ellas, fueron desatadas por marineros del puerto isleño.Tras ser soltados, algunos de los barcos acabaron envueltos en llamas a la deriva en mitad de la Ría del Carreras, ofreciendo imágenes espectaculares que fueron grabadas y fotografiadas con sus móviles por los numerosos vecinos y operarios del puerto que se congregaron en la zona, atraídos por el suceso.

El presidente de la Asociación de Armadores de isla Cristina, Francisco Faneca, ha manifestado por su parte a Huelva Información que el origen del siniestro podría estar en la explosión de los “bidones de gasoil que almacenaba en su interior” una de las embarcaciones calcinadas y que lo sucedido ha sido un “desastre” por la cuantía de los daños materiales ocasionados.

No obstante ha añadido que “podría haber sido mucho peor ya que no ha habido que lamentar víctimas y porque podría haber afectado a muchos más barcos” de no haber sido por los marineros que en esos momentos se encontraban en el puerto isleño, los cuales procedieron a desatar las embarcaciones afectadas.En este sentido ha lamentado el suceso, al tiempo que ha precisado que los dos barcos más afectados, los cuales han quedado “inservibles”, se trataba de embarcaciones “viejas”, y que el tercero, de poliéster, solo sufre daños en una de sus bandas por lo que “puede ser reparado”.

Finalmente el Consorcio Provincial contra Incendios ha señalado que las dos embarcaciones más afectadas contenían bombonas y que el aviso lo recibieron a las 6:54 horas. Hasta el puerto isleño se desplazaron dotaciones de bomberos de Ayamonte y Alosno, sumando un total de nueve vehículos –cinco de ellos de extinción– y una docena de técnicos de extinción.La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.