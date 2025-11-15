La Guardia Civil intercepta una narcolancha en el río Piedras tras efectuar disparos intimidatorios

La Guardia Civil ha intervenido una embarcacion semirrigida, procediéndose a la detención de sus tres tripulantes.

La Guardia Civil ha interceptado esta mañana una embarcación semirrígida en el río Piedras después de que sus tripulantes emprendieran la huida y los agentes se vieran obligados a realizar disparos intimidatorios al aire.

La persecución comenzó cuando la embarcación, que llevaba resguardada del temporal en la zona del Terrón desde el 13 de noviembre, detectó la presencia de dos patrulleras del Servicio Marítimo Provincial que habían podido salir a navegar pese al mal estado del mar.

En el transcurso de la operación, un guardia civil cayó al agua y, ante el riesgo de que pudiera ser arrollado por la narcolancha, los agentes efectuaron los disparos para garantizar su seguridad y frenar la maniobra evasiva.

Según fuentes de la Guardia Civil, la embarcación fue finalmente interceptada en el río Piedras y sus tres ocupantes quedaron detenidos. La investigación sigue abierta para determinar el origen y la actividad que pudiera estar vinculada a la embarcación intervenida.