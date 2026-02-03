El Guadiana bajo vigilancia por el temporal: máxima alerta en Ayamonte, Sanlúcar y El Granado por la crecida del río

La borrasca Leonardo ha puesto en jaque a los municipios ribereños del Guadiana. Las localidades de Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana y El Granado mantienen activados sus protocolos de emergencia ante la importante crecida del caudal, motivada por los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva y Pedrógão, en Portugal, así como del Chanza. La situación presenta un escenario de especial vulnerabilidad debido a la coincidencia del aumento del flujo fluvial con los periodos de pleamar, lo que ha obligado a extremar las precauciones en toda la comarca.

En Ayamonte, el Ayuntamiento ha seguido de cerca las previsiones de la dirección de Emergencias 112-Andalucía, que situaban el pico de la crecida en torno a la tarde de este martes. El alcalde de la localidad, Alberto Fernández, ha señalado que este incremento del caudal, al coincidir con la marea alta, eleva de manera exponencial el riesgo de desbordamiento en las zonas más bajas del casco urbano.

Como respuesta inmediata, los servicios municipales han procedido al balizado de los márgenes del río y se ha emitido una orden para que la población retire vehículos de garajes y áreas próximas a la ribera. Asimismo, el consistorio ha decidido el cierre temporal de los centros deportivos, dependencias municipales y el Mercado Municipal de Abastos.

Ante la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento —con aviso amarillo activo—, se ha recomendado evitar el tránsito por parques o zonas con arbolado, manteniendo a todos los efectivos de emergencia operativos.

Riesgo en los pantalanes de Sanlúcar y El Granado

La preocupación se extiende río arriba. En Sanlúcar de Guadiana, el Ayuntamiento activaba este martes el Plan de Emergencia Municipal debido al riesgo de que el pantalán público se desplazara de sus guías, solicitando a los propietarios la retirada urgente de todas las embarcaciones y advirtiéndoles de las posibles consecuencias de no hacerlo, bajo su exclusiva responsabilidad.

Asimismo, se pedía a la población extremar la precaución al transitar por las zonas cercanas al río, así como mantener la calma y evitar alarmismos. Desde el Ayuntamiento harán un seguimiento de la situación y se encuentran en contacto permanente con todas las instituciones implicadas para responder de la forma más eficaz a cualquier situación que pueda producirse.

Sanlúcar de Guadiana. / M.G.

También en El Granado están vigilantes ante los efectos de la nueva borrasca que incidirá en la provincia con especial virulencia este miércoles. El río Guadiana ha registrado en los últimos días un aumento significativo de su nivel, provocado por las intensas lluvias y por la liberación de agua desde la presa de Alqueva, la mayor de Portugal, que actualmente suelta hasta 2.300 metros cúbicos por segundo.

Esta situación ha generado problemas en el pantalán del puerto de La Laja, situado en el término municipal de El Granado. Según ha indicado a esta redacción la alcaldesa, Mónica Serrano, el viernes pasado, se vivió un “primer susto” cuando el agua llegó hasta el capirote de los anclajes que sujetan la estructura, lo que obligó a llamar al 112, retirar todas las embarcaciones y reforzar la seguridad del pantalán.

Sin embargo, en la mañana de este martes, la estructura se soltó de dichos anclajes, por lo que actualmente solo permanece sostenida por los cabos colocados con carácter urgente. Según la alcaldesa, se teme que no resista la próxima pleamar, prevista para la tarde de este martes, con un nivel del río especialmente alto. Para intentar asegurarla, se han reforzado los cabos, y en el lugar trabajan técnicos del Ayuntamiento, Guardia Civil y personal de Salvamento Marítimo y Técnicos de la APPA, en coordinación con el Ayuntamiento, dado que se trata de una estructura que depende de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

La alcaldesa aseguraba que, aunque la estructura ya presenta daños, la principal preocupación es que se desprenda y sea arrastrada río abajo, lo que podría ocasionar graves consecuencias. Por ello, solicita máxima precaución a vecinos y visitantes y confirma que el Ayuntamiento ha activado todos los dispositivos de seguridad a su alcance.

La situación que se vive estos días ya se empezó a gestar la semana pasada, cuando el Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana activó un dispositivo preventivo ante la crecida “importante” del río, provocada por el desembalse masivo de las presas portuguesas de Alqueva y Pedrógão, que liberaban entonces 1.500 metros cúbicos por segundo. Según explicó el alcalde, José Pérez, el caudal liberado tardaría unas 20 horas en alcanzar la zona, por lo que se trabajó con la previsión de que el pico de la crecida se produjera a lo largo de la madrugada.