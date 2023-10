La exposición del pintor José María Durón ya se puede disfrutar en Beas

Se ha celebrado la presentación de la obra del pintor onubense José Manuel Durón, con una oportunidad única de descubrirla, en un entorno mágico como es la Casa-Museo de Venezuela, en la localidad de Beas, los días del 16 al 25 de octubre, y al espectador le supondrá un descubrimiento tanto por la calidad del conjunto como por la de cada uno de los trabajos que lo integran.

Pueden contemplarse, en este conjunto, obras de temática diversa y formato variado, aunque en esta ocasión, el artista pretende con una serie de obras cuyo motivo es Beas, rendir su pequeño homenaje a este municipio onubense, donde ha vivido gratos momentos desde hace años, y además, como viene siendo habitual en su temática, paisajes de marinas, donde la costa de Huelva tiene su gran protagonismo.

Luz y color onubense, formas y perspectivas definidas, contrastes de colores en un juego de luces y sombras combinados por el artista que nos lleva a una realidad reconocible. La realidad no es otra que la que el artista onubense ha seleccionado y que por eso nombra como su exposición Mis Lugares, no se detiene en una mera concepción realista y figurativa de la pintura, sino que pretende sobrepasar la mera captación fotográfica, persiguiendo dar su particular toque a la realidad e ir más allá de la apariencia visible.

José Manuel Durón es un pintor conocido ya en 2018 a través del Taller Municipal de Pintura de Beas, bajo la batuta de Juan Antonio Domínguez, y participó en el Concurso de Pintura Rápida El Ruedo de Beas.

Su obra ha sido seleccionada en numerosos certámenes de pintura repartidos por la geografía nacional y ha sido finalista últimamente en otros, como el 65 Salón Nacional de Pintura de Ayamonte, o el 42 Certamen de Pintura de Pequeño Formato, en Madrid, convocado por la A.E.P.E. Además, ha formado con prestigiosos profesionales, como son Antonio Cazorla, Aranztzazu Martínez, o el ya nombrado Juan Antonio Domínguez