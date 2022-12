Un expolicía agrede a un vigilante de seguridad por no dejarle entrar sin cita en Valverde del Camino

El sindicato UGT ha denunciado y condenado la agresión que ha sufrido un vigilante de seguridad en Valverde del Camino por parte de un expolicía local, a quien no permitió acceder al Servicio del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) porque no tenía cita previa. Los hechos, ha informado este jueves el sindicato en un comunicado, ocurrieron sobre las 11:00 del miércoles, cuando el ex agente intentó entrar por la fuerza en el CAISS de la citada localidad.

El vigilante de seguridad explicó al agresor que no podía acceder al edificio sin cita previa y le facilitó la información necesaria para que pudiera obtenerla. El agresor, en ese momento, se marchó pero regresó aproximadamente una hora después asegurando que no le era posible obtener la cita de forma telemática, momento en el que comenzó a empujar e insultar al vigilante de seguridad e intentó entrar en el organismo a la fuerza.

La Policía Local tuvo que personarse en el centro y mediar en el conflicto, mientras que la víctima tuvo que acudir a un centro sanitario y ser atendido por los golpes y cortes que sufrió en el transcurso de los hechos. UGT Huelva ha manifestado su repulsa ante este tipo de agresiones que, desde la pandemia provocada por la crisis sanitaria de la covid-19, se han incrementado considerablemente, ha asegurado.

"Los vigilantes de seguridad deben hacer cumplir las normas de los organismos públicos, entre otras, y como ha sido el caso, el de entrada y salida de los mismos, lo que convierte a estas personas trabajadoras en objeto de la frustración de muchos usuarios", ha señalado.

La organización sindical ha hecho un llamamiento a todos los estamentos implicados (empresas de seguridad privada, clientes y administraciones públicas) para que se adopten las medidas necesarias con el fin de dotar a los trabajadores del sector de seguridad privada de los medios necesarios para poder desarrollar su actividad, garantizando la integridad física tanto de los vigilantes de seguridad, como de los clientes y usuarios de los establecimientos públicos y privados.