Encuentran sin vida a los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría que viajaban en el Alvia accidentado

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el hallazgo sin vida de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, que permanecían desaparecidos desde la pasada noche a consecuencia del accidente de tren y a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una Guardia Civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo. La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza.

El alcalde José Carlos Hernández Cansino se desplaza a Córdoba en estos momentos para acompañar a la familia. El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. No obstante, desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, trasladándoles el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la Corporación Municipal y del conjunto de la ciudadanía. Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

La noticia a consternado en el municipio de Aljaraque, donde residía la familia y que se ha sumado al dolor por el fallecimiento. Por el momento todavía permanecen desaparecidos varios onubenses a los que sus familiares y amigos siguen buscando y difundiendo fotografías de estos en busca de noticias.

El Ayuntamiento guardó un minuto de silencio por la mañana

Durante el mediodía del lunes se guardó un emotivo minuto de silencio a las puertas del consistorio como muestra de respeto y recuerdo a las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido en la tarde del domingo. Desde el primer momento el alcalde "ha mantenido contacto con las familias, trasladándoles el apoyo y la cercanía de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía".

Por otro lado, horas antes de conocerse la noticia, el portavoz de la familia, Juan Barroso, mostró su indignación después de dar mil vueltas, visitar "todos los hospitales" y "varios puntos de información" sin tener datos oficiales del paradero de sus familiares.

"Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba" y los tres puntos de información que han habilitado, ha recalcado. "Hemos dado 1.000 vueltas de aquí para allá por todos lados, me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada", relató con gran enfado.

"No nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que se facilite el nombre de los rescatados para no "hacer sufrir más" y que "las familias descansen", comentó a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba.