Los empresarios de Punta Umbría viven con incertidumbre el inminente toque de queda

Finalmente Pepe Gómez El Marismeño, propietario entre otros establecimientos hosteleros del chiringuito Uno Beach Club -con cierre establecido actualmente a la 1:00-, al margen de considerar "totalmente inútil" la medida, y de "entrar en contradicción con las concentraciones de personas que se producen a diario en las calles del centro y en las playas", coincide con la anterior al afirmar que "no me va a afectar negativamente".

La alcaldesa confía en que el toque de queda "no afecte" al municipio

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, señaló ayer jueves que confía en que el toque de queda no afecte a la ocupación en el municipio, que se preveía para este mes de agosto en más de un 80%, al tiempo que ha recordado que esta medida solo afecta a la restricción de movimiento en horario nocturno, ya que los establecimientos hosteleros están cerrados de 2:00 a 7:00 horas. Asimismo, Águedo ha destacado que la población de Punta Umbría se multiplica por diez los fines de semana de verano, llegando a situarse en unos 160.000 habitantes en circunstancias normales, y en unas 130.000 personas desde el inicio de la pandemia, por lo que ha indicado que el sector empresarial local estaba "contento" ya que la ocupación de julio ha sido de casi un 80%, al tiempo que ha recordado que Punta Umbría continúa en el nivel 2 de alerta, por lo que los aforos se mantienen igual que la pasada semana. Además, Águedo ha insistido en que en ningún caso habrá cierre perimetral "puesto que ya no hay estado de alarma", por lo que ha reseñado que esto "no puede darse" y ha recordado que el toque de queda solo afectará a las concentraciones que se podían dar por las noches o "fiestas privadas" para "evitar los contagios que se estaban produciendo cuando se cerraban los establecimientos", al tiempo que ha puntualizado que "en éstos no se estaban dando".