Las empresarias de Huelva de la Red Astarté aprenden sobre protección de datos con la Diputación

Las empresarias que forman parte de la Red de Mujeres Astarté, creada por la Diputación de Huelva, han participado en un taller presencial sobre protección de datos, celebrado ayer en el Salón de Plenos de la institución provincial e impartido por Mª Ángeles Ponferrada y Paola Codón, abogadas expertas en esta materia, pertenecientes al despacho profesional especializado en materia de protección de datos personales Códice Privado, que han ofrecido los conocimientos y herramientas básicas para implementar la protección de datos en las actividades de las participantes.

El conocimiento en profundidad de la protección de datos es una materia muy demandada por las integrantes de la Red de mujeres empresarias y emprendedoras Astarté, ya que todas las empresarias están obligadas a cumplir dicha normativa y, sin embargo, existe una falta generalizada de conocimientos básicos y de formación en la materia, incluso en el caso de aquellas empresarias que están tratando datos muy sensibles, con el riesgo que ello conlleva para sus actividades.

De aquí surge este taller presencial de protección de datos, organizado por las Áreas de Desarrollo Territorial e Igualdad de la institución provincial, dirigido a las empresarias y profesionales de la Red Astarté de la Diputación de Huelva, con una duración de dos horas, con un contenido centrado en cuestiones como qué es la protección de datos personales, qué son datos de carácter personal, qué categorías de datos personales existen, qué obligaciones hay en materia de protección de datos, derechos de los interesados y qué documentos necesitamos para demostrar el cumplimiento normativo.

El objetivo principal ha sido dotar a las empresarias participantes de una serie de conocimientos básicos y herramientas en materia de protección de datos personales, que les facilite el cumplimiento normativo.Además, las expertas han hecho hincapié en el tema de los grupos de WhatsApp, especialmente en los de contenidos profesionales, ofreciendo a las participantes un decálogo de uso para un mejor funcionamiento de esta herramienta tan consolidada para la comunicación con los clientes.

Estas diez normas de uso adecuado de los grupos de trabajo de WhatsApp son las siguientes: utiliza el grupo para temas relacionados con su objeto; respeta los horarios de descanso; no compartas información de otras personas sin su consentimiento; mantén un lenguaje respetuoso; no abuses de los audios o mensajes de voz; intenta ser breve en tus participaciones; no compartas noticias falsas; no envíes cadenas de mensajes o memes; sé respetuosa con la información del resto y no utilices mayúsculas.

Red de Mujeres Astarté

La Red Astarté es una iniciativa que nace como apuesta directa de la presidenta del ente provincial, María Eugenia Limón. Comienza a dar sus primeros pasos en 2018 a través de la creación de diversos programas específicos para este colectivo, relacionados con formación, asesoramiento, acompañamiento e internacionalización de empresas lideradas por mujeres.Creada desde la institución provincial para empoderar y dar visibilidad al tejido empresarial femenino de la provincia e impulsar un ecosistema de emprendimiento femenino, la Red Astarté se erige como un espacio colectivo para el encuentro, la colaboración y el desarrollo profesional de las mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia de Huelva.

El programa de actividades engloba, entre otras, el desarrollo de sesiones de acompañamiento empresarial, motivación y empoderamiento, talleres formativos, foros Astarté, cursos de liderazgo para empresarias, misiones comerciales, participación en ferias comerciales, etc.