Los faros de El Rompido se 'tiñen' de rojo para sumarse a la Alerta del mundo de la música

Mientras miles de personas se echaron este jueves a la calle en una veintena de ciudades españolas, cumpliendo con las medidas de seguridad frente a la Covid-19, para reclamar soluciones de "supervivencia" para el mundo de la música y la cultura en nuestro país, así como para instar a las administraciones a que se reconozca este sector como estratégico para la economía, "especialmente en este contexto" de pandemia, en otros muchos puntos de la geografía nacional empresarios y otros representantes del sector tuvieron que agudizar su ingenio para dar visibilidad a la problemática.

Fue el caso de la empresa onubense con sede en El Rompido Project Sound, especializada en sonido e iluminación de eventos musicales y/o culturales, que se sumó a esta Alerta Roja con una original iniciativa: tiñendo de rojo los simbólicos faros de dicho enclave turístico y marinero perteneciente al término municipal de Cartaya.

Según explicó la propia empresa en sus redes sociales, donde publicó algunas fotografías de dichos edificios iluminados de rojo, "esta es la mejor manera de protestar por la situación actual que vivimos en tiempos de crisis el sector cultural y de los eventos", a lo que añadió que "hemos teñido de rojo los faros de El Rompido para mostrar nuestro apoyo a todos los compañeros del sector y a la plataforma Alerta Roja".

Sobre la inédita estampa que dejaron ambos faros completamente teñidos de rojo, el gerente de Project Sound, Manuel Cárdenas Jaldón, ha señalado a Huelva Información que "al no poder asistir a las manifestaciones que se han celebrado en distintas ciudades españolas, se nos propuso iluminar de color rojo edificios emblemáticos para dar más visibilidad a nuestras reivindicaciones a través de las redes sociales". "Y ya que estamos en El Rompido –prosiguió- lo primero que se me vino a la cabeza fue hacerlo con sus dos emblemáticos faros, que son un auténtico símbolo no solo de este rincón marinero, sino de todo el litoral onubense".

Para ello usó ocho cabezas móviles Wash o focos de 2.000 lúmenes y dotadas con tecnología Led de bajo consumo y con una potencia de 120 vatios.

Y es que según precisó, "todo lo que hagamos para dar visibilidad a nuestra situación es poco" ya que "llevamos parados desde el mes de marzo, nuestra temporada alta acaba de concluir sin haber podido trabajar, y lo peor es la enorme incertidumbre en la que estamos inmersos ya que no sabemos si la próxima temporada alta vamos a poder retomar nuestra actividad". Por todo ello, añadió, "estamos atravesando momentos muy duros, y por eso estamos reivindicando que se nos tenga en cuenta y que se nos ayude".

Cárdenas también ha lamentado que los Ayuntamientos hayan suspendido "prácticamente todos los eventos festivos, culturales y musicales", cuando según sus palabras, en el marco de este tipo de actos no se han detectado focos de contagio del coronavirus", mientras que "frente a ello han permanecido abiertas las discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como se siguen celebrando corridas de toros con público".