Coronavirus Huelva: Los donantes de sangre plantan cara a la Covid-19 en Nerva

A pesar del miedo a los contagios por Covid-19, medio centenar de nervenses se han acercado hasta el Hogar del Pensionista (C.P.A.) de la localidad minera para donar su sangre en la donación colectiva organizada por el Centro de Transfusión de Huelva. Además, se han registrado dos donantes de médula y tres nuevos donantes.

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva solicitan la colaboración de los donantes habituales y de aquellas personas que deseen serlo para no dejar de acudir a las citas que convocan por toda la provincia onubense con las medidas de seguridad anticovid porque las necesidades de sangre son diarias en los hospitales.

Durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, la donación de sangre sigue siendo necesaria para cubrir las necesidades asistenciales. Incluso en estas circunstancias, la donación es un acto seguro. Todo el material utilizado es totalmente estéril y desechable, sin que sea posible ninguna transmisión por esta causa.

Los requisitos para donar sangre durante el estado de alarma son básicamente los mismos, sólo hay que tener en cuenta algunas indicaciones adicionales como la cita previa, quedarse en casa en caso de fiebre o contacto con algún diagnosticado por coronavirus en los últimos 14 días, extremar las medidas anticovid, y contactar con el centro de transfusión en caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad antes de dos semanas tras la donación.

Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende: la iniciativa parte de ti. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. Todo el proceso no tiene por qué durar más de media hora.