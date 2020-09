La junta directiva del IES La Campiña dimite y el AMPA pide a los alumnos que "no asistan" al centro

La junta directiva del IES La Campiña de Beas ha dimitido, según ha precisado la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro, la cual ha aconsejado a las familias la no asistencia de los alumnos al "no contar con las garantías" necesarias frente a la situación generada por la Covid-19.

En un comunicado, el AMPA explica que el equipo directivo ha dimitido tras "la decisión unilateral" de la Consejería de Educación de "negar al instituto" los dos refuerzos Covid, es decir, dos profesores de apoyo que "le correspondían". Por ello, tanto el equipo directivo como el claustro consideran que "no pueden garantizar" una vuelta segura a las aulas.

Tras remarcar que el instituto recibe dicha información el día 11, han indicado que toda esta situación ha hecho que no se haya podido aprobar el protocolo Covid en el consejo escolar, de manera que consideran que "no se dan las garantías para el comienzo del curso". Ante esto, el AMPA aconseja a las familias la no asistencia de los alumnos "hasta que no sean repuestos los refuerzos Covid y pueda aprobarse un protocolo".

Asimismo, han solicitado a la Delegación de Educación que "proceda al cierre temporal del mismo hasta que se apruebe un protocolo adecuado", al tiempo que han manifestado su apoyo al equipo directo y al claustro.