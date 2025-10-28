Detenidos dos españoles sospechosos por la muerte de un guardia de la GNR portuguesa en el Guadiana

En la tarde de este martes, las autoridades portuguesas han detenido a dos ciudadanos españoles sospechosos de tráfico de drogas y por su presunta implicación en la muerte de un cabo de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal. El agente falleció la noche de este lunes durante una operación de patrullaje en el río Guadiana, en las proximidades de Alcoutim, frente a la provincia de Huelva.

Según ha informado la GNR, los sospechosos han sido interceptados cuando intentaban cruzar uno de los puentes fronterizas hacia España. Viajaban en un coche con matrícula española y transportaban una elevada cantidad de dinero en efectivo. Ambos estaban ya fichados por las autoridades por su vinculación con redes de narcotráfico que operaban a ambos lados del río Guadiana.

Tras su arresto, han sido entregados a la Policía Judiciaria portuguesa, que se ha hecho cargo de la investigación.

El trágico suceso tuvo lugar la noche de este lunes, cuando una patrulla fluvial de la GNR realizaba una operación de control en el río Guadiana, muy cerca de la frontera con España. Durante la intervención, la lancha de los agentes fue embestida por una narcolancha, presumiblemente utilizada para el transporte de droga.

El impacto provocó la muerte de uno de los guardias de la GNR y dejaba a otros tres heridos. Los tripulantes de la lancha sospechosa huyeron del lugar, y poco después su embarcación fue hallada calcinada a unas dos millas (casi cuatro kilómetros) del punto del accidente, en circunstancias que aún se investigan.