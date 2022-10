El detenido por el atropello de Gibraleón iba "a hacer daño" sin buscar a nadie en concreto

El detenido por el atropello que causó un muerto y seis heridos en dos terrazas de Gibraleón fue "a hacer daño". La alcaldesa de la localidad, Lourdes Martín ha confirmado que "todo apunta" a que M. A. D. "no buscaba a nadie en particular" sino que su intención fue la de embestir "con la intención de hacer daño" a quien en ese momento se encontraba allí. Eso sí, "no lo hizo de manera fortuita, sino que había intención de hacer daño" aunque "no tenía ninguna relación" con el fallecido.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Martín ha indicado que "cuando se arrolla una terraza y se da marcha atrás para ir contra otro bar, hay intención de provocar daño". "Fue algo que nunca antes habíamos vivido en el pueblo. Todo el mundo pendiente de lo sucedido, preguntando con las manos en la cabeza, porque no dábamos crédito a lo que vivimos", ha manifestado.

En cuanto a la persona fallecida, "un chico del pueblo", y los heridos, la alcaldesa ha indicado que "no tenía, que yo sepa, ninguna relación" con el autor de los hechos "y creo que no iba buscando a nadie en particular", ya que "son de distintos grupos de amigos que no tienen relación los unos con los otros" y además "cuando entras así en una terraza te da igual a quién te llevas por delante".

"Tener un fallecido en nuestro pueblo, ya nos atormenta, entristece y nos provoca mucho dolor a las familias y a las personas que lo conocíamos, pero la tragedia podría haber sido aún mayor, ya que a esa hora las terrazas estaban llenas de gente", ha concluido.

Evolución de los heridos

Por otro lado, uno de los heridos, que fue ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, ha pasado a planta tras ser intervenido y evoluciona favorablemente, según han confirmado fuentes del propio hospital. Mientras que otros dos, que fueron evacuados al Hospital Infanta Elena de Huelva, ya fueron dados de alta.

Los hechos sucedieron pasadas las 16:30, cuando el 112 recibió la primera de varias llamadas de auxilio que solicitaban asistencia sanitaria urgente para varias personas que habían resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo que se había dado a la fuga en la terraza de un bar situado en la avenida de Andalucía. Además, según fuentes municipales, el individuo "dio marcha atrás y arrolló otras de las terrazas de la misma vía de la localidad"

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, avisados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los servicios sanitarios confirmaron que en el suceso falleció una persona y otras seis resultaron heridas, de las cuales tres fueron evacuadas por los servicios sanitarios a los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital, mientras que otra ha sido trasladada por medios propios.

El presunto autor de los hechos fue detenido horas después en el término municipal de San Juan del Puerto, pero aún no ha pasado a disposición judicial ni lo hará a lo largo de este lunes, según ha confirmado la Guardia Civil. La investigación para aclarar lo sucedido sigue abierta.