Dos detenidas por robar tarjetas de crédito a los ancianos en La Palma, Bollullos, Almonte y Villarrasa

La Guardia Civil y agentes de la Policía Local de la Palma del Condado (Huelva) han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un total de 12 delitos de hurto, cuatro de estafa bancaria y dos de robo con fuerza en las cosas. Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Operación Card Pass comenzó en el mes de octubre, cuando se interpusieron varias denuncias por la sustracción de carteras en los mercadillos de La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte y Villarrasa.

Al respecto, según ha señalado la Benemérita, las víctimas elegidas solían ser personas de edad avanzada, ya que "son personas más vulnerables para percatarse de la sustracción de sus enseres". Las autoras, una vez con el botín, hacían uso fraudulento de las tarjetas bancarias de sus víctimas, realizando compras en otros establecimientos y sustrayendo dinero de distintos cajeros automáticos.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Equipo Roca 3, se pudieron recopilar datos de interés de la posible autoría de los hechos, así como el vehículo utilizado por las mismas. Asimismo, se solicitó la colaboración de policías locales de los municipios cercanos, y más concretamente a los de La Palma del Condado, ya que el día más próximo a la colocación del mercadillo era en dicha localidad, montándose un dispositivo coordinado a fin de que en caso de personarse dichas autoras, poder identificarlas.

Finalmente fueron sorprendidas in fraganti sustrayendo una cartera a una persona de edad avanzada, sin que la víctima se percatara de ello, procediéndose a la detención de las dos mujeres. Las diligencias, así como las detenidas, fueron entregadas en el Juzgado de los de La Palma del Condado y como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, el juez de guardia dictaminó una orden de alejamiento de las localidades donde se cometieron los ilícitos penales. Además, no se descartan por parte de los agentes investigadores, nuevas detenciones.

Por otra parte, desde la Guardia Civil dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, se imparten charlas de prevención a través de Asociaciones de tercera edad, centro de mayores y ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses, previniendo, entre otros, este tipo de hurtos, aconsejando al ciudadano que no permita el acercamiento excesivo de personas desconocidas.

En el caso de que no pueda evitar esa aproximación, el Instituto Armado aconseja no oponer excesiva resistencia, intentar no perder la calma, fijarse en las señas físicas de la persona (tatuajes, ropa, matrícula de vehículo, etc.) y, todo ello, ponerlo en conocimiento inmediatamente de la Guardia Civil a través de llamada telefónica al Centro de Coordinación 062.