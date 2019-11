La alcaldesa acusa a la oposición de “deslealtad” por el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte

La alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, confirmó ayer en una rueda de prensa que, “este Ayuntamiento ha recibido hace sólo unos días una notificación de la Junta de Andalucía para el inicio del procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la construcción del Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte de 3.140.104,56 euros más intereses”, un edificio que tras la conclusión de las obras de construcción, y en palabras de Santos, fue recepcionado hace dos años por el anterior equipo de gobierno del PP, que no fue capaz de abrirlo al público en sus cuatro años de legislatura, por lo que también recibió una notificación advirtiéndole del inicio de un expediente de similar del que ahora ha recibido el consistorio”.

En su comparecencia, la primera edil señaló que, “el anterior equipo de gobierno popular pidió al gobierno socialista de la Junta una demora tras otra para tratar de alcanzar una solución y poder abrir las puertas del CECA, algo que, evidentemente no fue capaz de llevar a cabo. Sin embargo, el actual equipo de gobierno, no ha tenido esa suerte y no hemos encontrado esa lealtad institucional”.