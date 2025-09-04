Declarado un incendio forestal en el Camino El Pajarero, una zona de pinar con viviendas en Cartaya

El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado este jueves en el camino El Pajarero, en la localidad de Cartaya. Se trata de una zona de pinar donde se encuentran numerosas viviendas. Según narran fuentes directas a Huelva Información, los efectivos de seguridad han prohíbido el paso de los residentes a sus viviendas como prevención, lo que está provocando "gran histeria" entre los vecinos, preocupados porque muchos de ellos cuentan con ganado y animales en la zona.

Según han explicado a través de la red social X desde el Plan Infoca, en estos momentos se encuentran trabajando en el lugar cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Zona del incendio. / Jordi Landero

Para combatir las llamas del incendio, que permanece activo desde las 13:20 del mediodía, los efectivos se han desplegado por tierra y aire con dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y dos camiones autobombas.

También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Infoca y del Consorcio Provincial.

(Habrá ampliación).