El nuevo cajero de la Diputación devuelve la autonomía a los pueblos sin banco de la Sierra de Huelva

La alcaldesa de Cumbres de Enmedio, María Reyes Paez, y el diputado Juan Carlos Roda conversan ante el nuevo cajero de la localidad.

Cumbres de Enmedio es el primer municipio en el que se ha instalado uno de los 38 cajeros automáticos que va a acabar con el aislamiento financiero de la población en pueblos y aldeas que carecen en la provincia de un servicio de este tipo. Tiene todo el simbolismo que el arranque del programa de la Diputación de Huelva, uno de los más importantes de la legislatura actual, se haya producido en el pueblo con menor población. “Es una de decir alto y claro”, ha dicho el presidente provincial, David Toscano, “que todos los pueblos de Huelva cuentan por igual”.

Cada dispositivo ofrecerá servicio las 24 horas del día y contará con mantenimiento y asistencia técnica permanente. Serán equipos de última generación, con tecnología contactless, sistemas de seguridad avanzados y diseño adaptado a personas con discapacidad visual o movilidad reducida, incluyendo instrucciones auditivas, braille y pantallas de alto contraste.

A este de Cumbres de Enmedio ya se están sumando otros en Berrocal y en otros municipios en todas las comarcas, en poblaciones, núcleos urbanos o aldeas que no han contando nunca con una oficina bancaria ni un cajero automático, o que habían perdido este servicio en los últimos años.

Entre otras ubicaciones figuran, además de las reseñadas, figuran La Nava, Valdelarco, Castaño del Robledo, Cortelazor o Pozo del Camino, y aldeas como Mina Concepción o Calabazares, en el término municipal de Almonaster la Real. La instalación de los dispositivos será progresiva y su puesta en servicio también se irá produciendo en los próximos días.

Un caso particular

Contaba David Toscano meses atrás que el empujón final para poner en marcha con celeridad este proyecto, que ya avanzó en su discurso de investidura, fue la conversación que mantuvo con un anciano de la Sierra en la Oficina de Gestión Tributaria de Aracena. Se había desplazado hasta allí en taxi para pagar una tasa de poco importe por la imposibilidad de liquidarla en su población y le costó más el transporte que el propio impuesto. Confesaba que esa historia real, cercana, de la calle, le llevó a tener más claro que nunca que había que acercar ese tipo de gestiones a la población onubense que no dispone de servicios bancarios en diferentes núcleos de la provincia: ni para disponer de efectivo de sus ahorros ni para gestionar recibos o tributos.

Ahora, con la progresiva instalación de esta nueva red de cajeros automáticos, sin vinculación directa con ninguna entidad financiera, los usuarios de los núcleos beneficiados podrán retirar efectivo, consultar saldos y movimientos, y realizar el pago de recibos, tributos y tasas de los ayuntamientos, la Agencia Provincial Tributaria, la Agencia Tributaria Estatal y la Seguridad Social.

Cajero automático instalado junto a la Biblioteca Municipal de Berrocal. / Rafa Caballero

Desde la Diputación de Huelva se destaca que este servicio pretende “acercar la gestión económica y administrativa a los habitantes del medio rural y contribuye a mejorar su autonomía y calidad de vida”.

“Con este proyecto eliminamos la exclusión digital y financiera de nuestro territorio. De la fibra al cajero, la Diputación hace posible la cobertura total en la provincia de Huelva”, ha señalado el presidente a este periódico.

El presidente provincial destaca que el proyecto “mejorará la calidad de vida en el medio rural”

El diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, ha destacado también a esta Redacción que “la cobertura total que impulsamos desde la Diputación garantiza que ningún vecino tenga que desplazarse fuera de su municipio para sacar dinero o conectarse a internet”. Como aquel vecino serrano que contó su caso a Toscano. “Este es el sentido de nuestra labor: que los servicios básicos lleguen también a los pueblos más pequeños, porque ahí se juega el futuro de nuestra provincia”, ha subrayado.

Desde la Diputación de Huelva se insiste en la necesidad de garantizar la “cobertura total” en la provincia, “tanto digital como financiera, que garantice los mismos servicios y oportunidades a todos sus habitantes, vivan donde vivan”.