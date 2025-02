Cuatro detenidos en la búsqueda desesperada de Noemí Villar en Santa Olalla del Cala

Huelva/Cuatro personas han sido detenidas este jueves en la búsqueda de Noemí Villar Jiménez. El principal sospechoso, la pareja sentimental de la mujer desaparecida y conocido como 'El Morenito', ha sido arrestado en Madrid, donde había huido. A éste se suman su padre, su hermana y una mujer de la que no han trascendido más datos por el momento.

Los agentes de la Guardia Civil encontraron al novio de la desaparecida pese a los intentos de éste de evitar ser localizado, tras desplegar un fuerte cerco a su alrededor que permitió su arresto en una de las calles cercanas a la céntrica Plaza del Sol de la capital. El sospechoso, al notar la presencia de los agentes, opuso resistencia tratando de evitar su detención. El hombre se encuentra bajo custodia en la Comandancia de Tres Cantos hasta este viernes, cuando será trasladado a Huelva.

Momento de la detención del principal sospechoso en Madrid. / Guardia Civil

Las primeras detenciones de la investigación fueron su padre y su hermana que prestaron declaración el miércoles. Este jueves, regresaron junto a la Guardia Civil para realizar otro registro exhaustivo de la vivienda y de una parcela colindante, propiedad de 'El Morenito' al tener la policía "indicios" de que allí podría haber alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida. El procedimiento, tal y como ha indicado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, "se ha hecho en presencia de uno de los dueños de la finca".

Además de estas propiedades, también se han examinado los terrenos a las afueras del municipio y los pozos que se ubican en ellos. Estos trabajos de rastreo se han enfocado en la búsqueda de pistas que permitan saber qué motivó la desaparición hace ocho meses de esta vecina de Santa Olalla del Cala.

Helicóptero sobrevolando la zona cercana de Santa Olalla. / M.G.

A estas minuciosas tareas de búsqueda a cargo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la encargada de mantener la seguridad en entornos urbanos y rurales, para conocer el paradero de Noemí Villar, se han sumado varios dispositivos. Este jueves se ha contado con la presencia de helicópteros, unidades caninas, buzos y de elemento de georrastreo que han rastreado el municipio en busca de algún rastro que pudiese esclarecer dónde está la mujer tras ocho meses.

El importante dispositivo policial está enmarcado en la operación de búsqueda que inició tras la denuncia de su desaparición el 29 de junio de 2024. La alerta la dio su hermana que tras varios días sin saber nada e intentando contactar con ella dio parte a las autoridades competentes.

Operativo de la Guardia Civil en Santa Olalla del Cala. / Usuario de X

Los detenidos, "bien y tranquilos"

El abogado del padre y la hermana del que era la pareja sentimental de Noemí Villar, Álvaro Rodríguez, ha indicado que les ha recomendado a sus representados que no declaren hasta que él no conozca las actuaciones, sobre las que pesa secreto de sumario.

En el tiempo que ha podido tener contacto con sus defendidos, que según ha apuntado están "bien y tranquilos dentro de lo que cabe", estos "no me han dicho nada sobre si saben o no dónde podría estar la mujer".

El abogado de los detenidos ha indicado, al término de las labores, que su impresión es "que no han encontrado nada". En ese momento, los detenidos han vuelto a ser trasladados hasta dependencias de la Guardia Civil, donde pasarán la noche.

Rodríguez ha explicado que, por el momento, desconoce de qué se les acusa y ha precisado que ambos serán puestos a disposición judicial antes de las 19:00 del sábado, cuando se cumplen las 72 horas de detención máxima.

Cámaras apuntando a la parcela del novio de la desaparecida donde se estaban realizando los registros. / EFE

Inquietud y miedo en las calles

La búsqueda de Noemí Villar ha acaparado el panorama mediático nacional estos días centrando todas las miradas sobre la localidad de Santa Olalla del Cala. La tranquilidad de los apenas 2.000 habitantes "donde todos se conocen y rara vez se interrumpe la rutina del día a día" se ha visto comprometida "de golpe y porrazo" por el intenso revuelo que ha explotado sin aviso desde este miércoles.

Con el sonido de las aspas de un helicóptero se han despertado varios vecinos del municipio y al abrir sus puertas encontraron los accesos cortados por una patrulla de seguridad ciudadana acompañada de otras unidades de la Guardia Civil. Buscaban a Noemí Villar.

Según ha podido saber Huelva Información, era nueva en la localidad, aunque se alojaba en casa de su pareja. Cuentan a este periódico que, cuando colgaron carteles por el pueblo acerca de la desaparición de Noemí, oriunda de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, poca gente le ponía cara en ese momento.

Durante dos días, el rumor y la inquietud se han instalado en el pueblo. Como "una locura" lo definen algunos, porque "la gente hablaba mucho y se comentaron muchas mentiras de lo que podía estar ocurriendo". Tanto fue así que a ciertas horas de la tarde no había, según cuentan, un alma por las calles. "Hubo un poco de miedo.

Operativo de la Guardia Civil en Santa Olalla. / Andalucía Directo

Con la idea de aliviar la tensión y la inquietud de la población al ver el operativo policial que asaltaba la tranquilidad de sus rutinas, el Ayuntamiento del municipio enviaba un comunicado haciendo un llamamiento a la tranquilidad. "Ante los acontecimientos de este miércoles y el despliegue de la Guardia Civil en nuestra localidad, hacemos un llamamiento a la calma y la tranquilidad. Se trata de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en torno a investigaciones que se encuentran en proceso y por este motivo no se tiene más conocimiento público".

"Rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico. Todas las actividades de la localidad, centros educativos, instancias oficiales y demás actividad privada se está desarrollando con normalidad, sin que la actuación de la Guardia Civil interfiera en la normalidad del pueblo", anunciaba el consistorio serrano.

La alcaldesa, Asunción Vázquez, garantizaba a este periódico que "no hay ningún tipo de riesgo" para los vecinos y vecinas y volvía incidir en la "calma" para tranquilizar la población que se mostraba alterada ante la presencia de los agentes de seguridad estos días.