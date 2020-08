Todos los contactos cercanos del párroco de Aroche dan negativo por coronavirus

Salud ha confirmado que todos los contactos estudiados del entorno del párroco de Aroche han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, lo que confirma que en la localidad no hay ningún brote, aunque las personas a las que se les ha hecho la prueba tendrán que cumplir con el aislamiento.

En este contexto, según ha indicado el alcalde de la localidad, Antonio Muñiz, hay "varias decenas de personas confinadas" por lo que se encuentran "más tranquilos" tras conocer los resultados porque "por ahora está bastante controlado". Asimismo, ha añadido que la repercusión mediática les ha "sobrepasado a todos" y ha expresado su apoyo al párroco porque "no ha hecho nada que no hubiera hecho ninguna otra persona", apuntado que "yo mismo he viajado y he tratado de hacer una vida lo más normal posible", recalcando que el cura "ha estado confinado en su casa sin salir desde que se comenzó a encontrar mal" por lo que "creemos que su proceder ha sido correcto".

De otro lado, el regidor municipal ha destacado el trabajo sanitario "excepcional" con "una magnífica coordinación entre todas las partes que estamos implicados" y ha hecho una mención especial "a los médicos de Aroche que han trabajado muy ágilmente y se han preocupado mucho".

En relación a las nuevas normas en la localidad, Muñiz ha recordado que se van a llevar a cabo algunas medidas preventivas para evitar contagios en el municipio durante la cuarentena, como cerrar los parques infantiles y la recomendación de no llevar a cabo celebraciones de comuniones este fin de semana -tan solo el evento religioso- después de que el párroco de la localidad diera positivo por Covid-19 el pasado domingo.

Esto se une a la medida llevada a cabo por el Consistorio de limpiar y desinfectar el edificio de la iglesia principal del municipio, que se terminará el próximo viernes, así como se ha hecho una recomendación general de extremar las medidas de prevención contra el virus.

Cabe recordar que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía comenzó este lunes el estudio del entorno cercano al párroco de Aroche tras confirmarse el domingo que había dado positivo por Covid-19, después de practicarle la prueba PCR al mostrar varios síntomas de la enfermedad y de celebrar varios actos como bodas, bautizos, comuniones y misas.