“Hemos conseguido reducir la deuda de forma considerable”

–¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Bueno, quien iba a pensar cuando decidimos embarcarnos en la apasionante tarea de trabajar al servicio de nuestro pueblo, que íbamos a encontrarnos con la enorme dificultad de tener que gestionar una pandemia que nos ha asolado a nivel mundial. Una pandemia, que nos hizo paralizar o retrasar proyectos que aún están pendientes de ejecutar o finalizar. A esta dificultad además tuvimos que añadirle el agravante de la deuda económica que arrastraba el ayuntamiento, lo que nos obligó a realizar un plan de ajuste, mediante el cual hemos conseguido reducir considerablemente esta deuda. Esto nos ha permitido invertir en diferentes proyectos, muchos de los cuales no se podían haber ejecutado de no ser por las ayudas concedidas, sobre todo, por la Diputación Provincial de Huelva.

Por otro lado, las inversiones en nuestro municipio durante este periodo han sido, principalmente, obras de mejora y mantenimiento de edificios municipales, mejoras en pavimento y mobiliario urbano, arreglo de caminos, entre otras actuaciones.

Sin ir más lejos, acabamos de finalizar un proyecto que veíamos necesario en nuestro municipio, un Centro de Emprendedores en el que se podrán iniciar nuevas ideas de negocio, impulsando de esta manera la creación de nuevos empleos. Además, también estamos trabajando para consolidar nuevo suelo industrial y poder ponerlo a disposición de cualquier persona interesada en la generación de empleo en nuestro municipio con el objeto de fijar la población al territorio, sobre todo a la más joven en un intento de frenar la despoblación.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Además del fomento de la creación de nuevos negocios y la creación de empleo que ello conllevaría, la inversión del arreglo de caminos supondrá un impulso para el turismo y ganadería, siendo este último una de las actividades económicas principales de subsistencia en nuestro municipio.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–Estamos apostando por poner en valor nuestro municipio a través del turismo, ya que puede ser un pilar básico en la economía de municipios rurales como el nuestro. Actualmente las casas rurales ubicadas en nuestra localidad están teniendo una gran acogida lo que permite que se beneficien el resto de actividades económicas ligadas al turismo. Pero aún nos queda mucho trabajo por delante, ya que necesitamos impulsarlo y dar a conocer la belleza de nuestro paisaje, su gastronomía y patrimonio cultural, por lo que seguiremos apostando por ello.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–Desde hace años se viene sufriendo el problema de la despoblación, el cual se agrava si los pilares fundamentales en la sociedad, como la educación y la sanidad, además de las telecomunicaciones y transporte público, están sufriendo cada vez más recortes, y los más perjudicados somos los pueblos que nos encontramos más alejados de las ciudades. Prueba de ello, es la desaparición de ciclos formativos, de unidades escolares, recortes sanitarios en horario y personal médico, eliminación de servicios de transporte que nos conecta con otros municipios y ciudades.

Para luchar contra la despoblación que está sufriendo nuestro territorio, es fundamental que entendamos que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad independientemente del lugar donde hayamos nacido o elegido residir y es precisamente en la búsqueda de esa equidad donde reside la clave de la lucha frente a la despoblación. Desde luego lo que no tiene ningún sentido es que estos recursos se vean mermados en nuestro pueblo con el perjuicio que ello conlleva para nuestros vecinos y vecinas. Y por supuesto, no debemos dejar de poner en valor los beneficios de residir en zonas rurales, por la mejor calidad de vida que supone vivir sin padecer el estrés de las ciudades, con un coste de la vida más bajo, de forma más natural, y en contacto directo con la naturaleza, lo cual tiene efectos positivos para la salud, y como no, la riqueza social y humana que aporta el hecho de vivir en estrecha relación con los vecinos. Por eso valoramos de forma muy positiva algunas de las iniciativas que se están desarrollando en esta dirección desde las diferentes instituciones, como, por ejemplo, impulsar proyectos tractores para luchar contra la despoblación, apostando por el emprendimiento local y la digitalización, los cual generará mayor actividad económica, beneficiando así a estas zonas para evitar la migración a ciudades y atraer población.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–Si analizamos este tipo de instalaciones, podríamos ver que tendrían sus ventajas e inconvenientes.Actualmente, en el municipio no hay ninguna instalación de fuentes de energía renovables, pero sí han llegado propuestas, que estamos analizando para ver si es posible su colocación, ya que, al estar en pleno Parque Natural, la legislación al respecto es mucho más estricta que en otros lugares.

La instalación de fuentes de energía renovables podría beneficiar para crear empleo, fijar población, mejorar las explotaciones agrícolas y ganaderas, lo cual garantizaría la sostenibilidad y contribuiría a frenar el cambio climático. Pero también somos conscientes que este tipo de instalaciones que generan energías limpias y favorecen a mejorar el medio ambiente, si es a grande escala, generarían mucho empleo, pero solo durante la etapa de construcción.

Por otro lado, ver que tendrían un gran impacto sobre el paisaje y la biodiversidad, eliminando parte de la belleza natural en la que nos encontramos y dificultando el uso de esos terrenos para la explotación agrícola o ganadera.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–Ya desde el pasado mayo, el Gobierno de España, viene anunciando, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que refuerza el compromiso de todas las administraciones, con la modernización y transformación verde de la economía, priorizando la transición ecológica del sistema productivo y la creación de empleo de calidad.

Por tanto, en nuestro Ayuntamiento y a través de este Plan la transición ecológica y las actuaciones en materia de energía y clima estarán presentes de forma transversal en todas las políticas que desarrollemos en este sentido. De hecho, ya habíamos iniciado este camino con acciones como el Alumbrado eficiente de bajo consumo y solares, tenemos proyectos previstos de reducción de eficiencia energética y placas solares de autoconsumo en edificios municipales, colocación de punto de recarga eléctrica para vehículos eléctricos, compra de vehículos eléctricos, estos últimos gracias al trabajo que está realizando la Diputación de Huelva, que una vez más tiene en cuenta las necesidades de los municipios y que trabaja de manera incansable en la transición ecológica.

Medidas que sin duda ahora se verán reforzadas con el Plan de transición ecológica aprobado por el Gobierno Central.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–A raíz de la situación provocada por la COVID 19 la digitalización se convirtió en un recurso necesario tanto en el ámbito laboral, como en el educativo y social. Fue entonces cuando tuvimos conciencia de la situación de desventaja en la que nos encontramos las zonas rurales.Donde la digitalización se ha convertido en una asignatura pendiente que tendremos que aprobar todas las administraciones trabajando conjuntamente para que, también en este ámbito se produzca la equidad a la que antes hacíamos referencia.

Afortunadamente, en nuestro municipio la fibra óptica llegó hace unos años, lo cual ha permitido que las personas estén conectadas, pero aún hay una falta de conocimientos o de interés de cuáles son los beneficios, es necesario que esté acompañado de formación para comprender esos beneficios, sobre todo para la digitalización del tejido productivo.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Todo el progreso conseguido años atrás ha sido muy importante con respecto a la presencia de la mujer en distintos ámbitos, incluido el político, pero aún queda mucho trabajo pendiente, y sigue siendo uno de los desafíos más importantes y de vital importancia para lograr esa igualdad.

Hay que valorar a las mujeres en todas sus facetas, es necesario la transformación y que no haya diferencias de género, que haya igualdad de oportunidades.

El hombre cuenta con la ventaja de estar respaldado por años de historia, esa historia podemos y debemos cambiarla para incluir a la mujer, pero eso debemos hacerlo desde diferentes ámbitos y en definitiva implicando a toda la sociedad. Ya que es una tarea de todos. Para ello consideramos que la educación es fundamental para conseguir esa igualdad real por la que tanto peleamos y que es tan necesaria en nuestra sociedad.

–¿Qué medidas se han tomado para ayudar a esta igualdad?

–El Ayuntamiento, como administración local, somos la institución más cercana a los vecinos y vecinas, por ello, se están realizando diferentes campañas y talleres de sensibilización a la población en general, en la que participan diferentes colectivos, las cuales están teniendo gran aceptación.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Sin duda, y además es un tema que no dejamos de reivindicar los alcaldes y alcaldesas del territorio frente a la administración autonómica, pero desafortunadamente sin ningún éxito o respuesta por parte de la misma.

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cala consideramos imprescindible que haya respuestas y acciones inmediatas por parte de la administración competente con el objetivo de lograr la consecución de estas demandas de nuestros vecinos y vecinas, ya que son indispensables para un verdadero desarrollo social y económico de nuestro pueblo.