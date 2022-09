La comunidad inglesa en Ayamonte llora la muerte de Isabel II

Entre pintas de cerveza…, y algún que otro gin tónic. Así transcurrió la tarde de este viernes para los miembros de la amplia comunidad inglesa que reside en Costa Esuri (Ayamonte), apenas 24 horas después del triste fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, y en el marco de una jornada ciertamente agridulce para ellos.

Y es que se dio la circunstancia de que, precisamente ese día, cumplió 80 años uno de los británicos de mayor edad de los aproximadamente mil que residen habitualmente en dicho enclave onubense.

Se trata de David Bynoe, que lleva ya siete años viviendo en Costa Esuri -desde el fallecimiento de su mujer-, en torno al cual se habían reunido una treintena de compatriotas para celebrar su cumpleaños, y cuyo hijo -el único que sabía hablar algo de castellano de entre todos los presentes- que lleva ya en España once años, lo primero que espetó fue que en Inglaterra "hemos pasado, de repente, del famoso y miles de veces repetido God Save the Queen al nuevo God help the King", en clara referencia a la desconfianza que en él genera el nuevo monarca inglés, Carlos III.

Por cierto, no solo fue David Byone -cuyo nombre y apellido coinciden con los de su padre- quien mostró dicho recelo y desconfianza hacia la figura del nuevo rey. Era ésta una sensación generalizada en la casa club del campo de golf Guadiana Links (Costa Esuri), donde habían quedado el viernes para celebrar el cumpleaños de su ya octogenario padre, y lugar donde se reúnen habitualmente los miembros de esta comunidad inglesa tanto para jugar al golf, como para pasar muchos de sus ratos de ocio.

Preguntado concretamente por el fallecimiento de Isabel II la seriedad se apoderó de inmediato de la cara y el tono de Byone: "es una auténtica pena para Inglaterra y para todo el Mundo porque Isabel II era una buena persona", señaló en un caso perfecto castellano, para añadir que se enteró el jueves de la fatal noticia por un mensaje que le envió una hermana que vive en California (EEUU). "Inmediatamente puse la tele y vi como todos los canales españoles estaban informando sobre ello, y fue entonces cuando romé verdadera conciencia de que era verdad".

Por último reconoció que, aunque la muerte de Isabel II "ha ensombrecido en cierto modo la fiesta de cumpleaños de mi padre porque todos lo hemos sentido mucho, la vida sigue".

Otro de los ingleses, Mark Lloyd, que lleva ya ocho años residiendo en Costa Esuri, indicó que tal había sido el mazazo, que cuando les llegó la noticia pararon una fiesta benéfica que estaba celebrando la comunidad inglesa la tarde del jueves en favor de niños con discapacidad y familias desfavorecidas de Ayamonte: "cortamos la fiesta -puntualiza-, anunciamos el fallecimiento de la reina a los asistentes, todo se volvió triste, muchos lloramos, y finalmente brindamos por Isabel II. ¿Qué otra cosa podíamos hacer?".

Y es que, según prosigue, "a la inmensa mayoría de los ingleses nos gustaba la Reina y yo me sentí muy triste en esos momentos", para añadir que, en su caso concreto y en el de otros muchos compatriotas, habrían preferido que le sucediese en el trono su nieto, el príncipe Guillermo, desde ayer nuevo príncipe de Gales, en lugar de su padre, el ya nuevo monarca Carlos III.

Finalmente Maureen Campbel, que lleva ya 17 años viviendo en España y que supera ya los 70, también confesó sentirse "muy triste y abatida", hasta el punto de reconocer que "durante las primeras horas lloré bastante".

Para esta mujer de marcado estilo anglosajón, el fallecimiento de Isabel II ha supuesto, además, todo un shock emocional ya que, como indicó, "no he conocido en toda mi vida a otra persona ocupando el trono de Inglaterra ya que desde que nací ella ha sido siempre la reina, y además todos la queríamos mucho". "Ahora, de un día para otro -concluye- esto ha cambiado y te quedas con una sensación muy extraña".