Más de 70 comercios de San Juan del Puerto se unen en la campaña 'Compra en tu pueblo'

Un año más por Navidad, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto lanza la campaña comercial Compra en tu pueblo cuyo objeto es incentivar las compras en el municipio con la llegada de las navidades. Este año, 71 comercios locales se han inscrito en esta campaña que persigue que el vecindario realice sus compras en ellos desde este próximo sábado día 4 y hasta el 28 de diciembre.

Como ha explicado el primer teniente de alcaldesa Miguel Beltrán, cada establecimiento recibirá un talonario con 100 papeletas con un número que distribuirán con sus clientelas “conoceremos los tres ganadores con un cheque cada uno de ellos de 500 euros el día 29 de diciembre a las 19:00 en un sorteo público que celebraremos en el Centro Sociocultural y esos premios serán revertidos en los propios comercios adheridos a esta campaña clásica de la Navidad sanjuanera”, detalla.

Respecto al periodo en el que se hará uso de los premios queda establecido del 4 al 5 de enero a las 14:00, debiendo gastar los premiados como mínimo un 20%, es decir, 100 euros en el establecimiento que les entregaron la papeleta, y el resto lo más repartido posible, al menos en 6 de los establecimientos colaboradores con un consumo mínimo de 60 euros.

Los comercios adheridos son Fixio, Antonio Lazo Fotografía, Lolo Bike´s, Farmacia Óptica González Robles, Clínica Dental Luque Márquez, Fontanería Hnos. Vera, Táxi Mántaras Ortiz, Taxis Fco. Javier, Confecciones Torres Santiago, Guarnicionería Román y Mariló, Arternosol, Televalentín, Papelería Mariángeles, Floristería Alhelí, Artemisa, Estética Rosa Sancho, Quiosco Flores, Frutería Lumar, La tienda de M.ª del Mar, Salón de Juegos El Ché 2, Ferretería Blanco, Admon. El Azar, El Desván, Pescadería Pozonuevo, Sergio Beltrán Estilista, Peluquería y Estética María, Alimentación Rocío, Retoques Marisa, Pinturas El Alcázar, Bar Centro de Mayores, La Boutique de Carmela, Bohême, Floristería Romani, Mercería Loli Katia, Calazados Grey, Papelería La Corte, Bazar Ro Liquidación, Divel Salazar, Óptica Puerto, Gym Ososport, Doble D Asesores, Dialogue, Asesoría Gatea, 24 horas San Juan, Peluquería Mariló, Peña Flamenca, The Grill, Carnicería Inma, Burguer Bendala, Carnicería Gabriel, Geyser Take Away, Golosinas Benítez, Panadería La Ginia, Comestibles Gali, Savarín, La Marititi, Elaborados Domínguez, Cafetería Eureka, Rincón de Érika, Droguería Nicolás, Bar Maralón, Papelería Estrada, Café Bar Meraki, Rotulart Serigrafía y Bar Centro Deportivo.