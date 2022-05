La climatología y la "falta" de mano de obra "acortan" la campaña de la fresa en Huelva

UPA Huelva denuncia que la falta de mano de obra es ya es una realidad en la campaña de frutos rojos y, por ende, "se están abandonando parcelas de fresa en producción porque no hay personal para recolectar".

La organización agrícola explica que hay que tener en cuenta que la planta "está a pleno rendimiento". En un momento influido por las temperaturas y las horas de luz, el ciclo de recolección es de dos días, "lo que obliga a este intervalo para que el producto se recolecte en buenas condiciones". Es esta situación la que deriva en que, si hay falta de mano de obra, "se abandonen parcelas para poder cumplir el ciclo de dos días recolectando".

Los factores que influyen en la falta de mano de obra son, según UPA, "la competencia con otras actividades que se simultanean con la campaña agrícola de Huelva", como es el turismo y la hostelería; y el traslado de mucha mano de obra a otras campañas agrícolas que se han visto adelantadas por la influencia de las temperaturas. Así es el caso de campañas en el norte de España, en Italia y Alemania, que son también más cercanas a los lugares de origen de algunos trabajadores, como es el caso de los trabajadores búlgaros y rumanos.

UPA Huelva quiere destacar que, "en una campaña caracterizada por los elevados costes de producción y un cierto retraso vegetativo de la planta en el caso de la fresa debido a las bajas temperaturas del mes de diciembre y enero", era fundamental poder explotar la campaña hasta su máxima duración para que los agricultores pudieran recuperar sus inversiones. Sin embargo, "todo apunta a que la falta de mano de obra va a condicionar el adelanto del fin de campaña, especialmente en el caso de la fresa".

UPA Huelva destaca también el desgaste económico que esto supone, "no solo para la economía agraria a nivel empresarial y laboral de la provincia, sino también en forma de cotizaciones a la Seguridad Social por las peonadas que podrían cotizarse todavía y que no serán una realidad por no disponer de personal para recolectar". También afecta al personal de almacenes de manipulado y comercialización, fabricación de envases, así como el transporte, "que se ven directamente influidos por la falta de materia prima".

UPA Huelva quiere destacar que, "mientras no se encuentren soluciones a la falta de mano de obra de personas residentes en la provincia de Huelva o en el territorio nacional, el procedimiento Gecco con Marruecos y la ampliación del número de trabajadores de Ecuador y Honduras que han venido esta campaña como experiencia piloto son fundamentales para poder abastecer de personal a las empresas agrarias de la provincia". Todo ello teniendo en cuenta que la campaña de frutos rojos y cítricos constituyen "el segundo motor económico de la provincia de Huelva tras el turismo y no deben verse condicionadas porque se disponga o no de personal para la recolección", finaliza UPA.