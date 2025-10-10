Cinco heridos, entre ellos una niña de 7 años, en un aparatoso accidente de tráfico en Cartaya

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas una menor de 7 años, en un accidente de tráfico registrado en la noche del pasado jueves en la localidad onubense de Cartaya, según informaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro tuvo lugar en la confluencia entre las calles Higuera y San Pedro sobre las 20:35, momento en el que el 112 atendió un aviso que alertaba de una colisión entre dos vehículos. Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, así como al Consorcio Provincial de Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su actuación.

Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Virgen de la Bella a cinco personas, tres mujeres (dos de 34 y una de 21), una menor de 7 y otra persona de 25 años.