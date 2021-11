El sector de la castaña prevé alcanzar los 1,5 millones de kilos, con un descenso por la climatología

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Huelva (COAG) prevé alcanzar los 1,5 millones de kilos de castaña en la campaña de este año 2021 en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, aunque al inicio de la misma, por la cosecha que había, se esperaba entorno a 1,7 millones.

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable del sector de la castaña de COAG-Huelva, José Manuel Benítez, quien ha precisado que aunque la estimación era mayor, creen que "con la falta de lluvia se va a reducir bastante".

Con respecto a la situación de la campaña, Benítez ha explicado que "el agua que cayó en la sierra a principios de mes vino bastante bien, tanto para la castaña temprana como para la tardía", toda vez que ha precisado que "luego ha parado de llover" y que "el calor que ha hecho no viene bien" porque este fruto "necesita bastante agua".

En este punto, ha señalado que desde ayer comienza la época de la castaña tardía, lo que supone "el grueso" de la cosecha en la provincia de Huelva, al tiempo que ha explicado que la cosecha de la temprana ha sido "tipo medio", precisamente por "la falta de agua", de forma que aunque se esperaba "mejor" porque "había muchos erizos", ha añadido que "no ha estado mal".

Asimismo, con respecto a la venta de las mismas ha apuntado que han echado "de menos" tener "más demanda en el mercado interior" debido a la climatología, ya que "ha hecho calor" y al ser un fruto de otoño "apetece más cuando hace frío", así como ha señalado que para el puente de Todos los Santos suele haber "más demanda" al ser "un producto típico en estas fechas, no solo en España, sino también en Italia y Brasil".

Por otra parte, ha dicho que el precio medio al que se está vendiendo es de entorno a 1,50 o 1,60 euros el kilo de media. Un precio que cree que "aunque no está mal, con la subida de todos los insumos debería rondar los 2 euros", por lo que ha lamentado que esté "muchísimo más cara en los supermercados". "Una de las reivindicaciones que hacemos desde COAG es que esto no suceda, porque hay un diferencial de precios de un 700 por ciento y la ley de cadena alimentaria que se ha puesto en marcha tiene que seguir funcionando y hacerlo en el sector de la campaña, algo que no sucede al ser un sector pequeño, por lo que cuesta más trabajo que al productor le llegue un precio más digno", ha manifestado Benítez. Por ello, espera que lo que queda de la campaña, que supone el grueso de la misma, "los precios como mínimo se mantengan" porque "sino no vamos a llegar ni a cubrir los gastos".

La sierra onubense cuenta con 5.000 hectáreas de castañar, aunque son 3.500 las que se encuentran en producción, ya que "hay una parte importante que está abandonada por falta de rentabilidad", ha explicado Benítez, que ha enfatizado que "la pena es que esos castañares abandonados son un reservorio de plagas y enfermedades para el resto", así como que "es un problema" porque "cuando se abandona se acaba perdiendo, ya que es un ecosistema que necesita del cuidado humano" porque sino "termina siendo pasto del matorral y de los incendios". La campaña de la castaña finalizará a finales de noviembre y principios de diciembre y este año concluirá siendo algo más larga ya que su inicio se adelantó "un poco" debido al calor.