En busca de la excelencia académica

Tierrallana-Entrepinos, colegio privado bilingüe en Huelva, pertenece al Grupo Educativo Attendis, nacido gracias al impulso de familias, que cuenta con 20 centros educativos en Andalucía y Extremadura.

Desde 1972, casi 50 años, educando a alumnos desde los 0 hasta los 18 años y al servicio de las familias.

Todos los colegios que pertenecen a esta institución educativa, se distinguen por el protagonismo de la familia en la educación, la atención individualizada, la búsqueda de la excelencia académica y la transmisión de valores humanos y cristianos a sus alumnos.

4 Y 11 de marzo: Come And See

Los próximos días 4 y 11 de marzo, el colegio Tierrallana-Entrepinos, organiza un Come and See para dar a conocer a las familias su modelo educativo, y el procedimiento de trabajo diario, de esta manera cualquiera que quiera conocer el día a día de los alumnos de Preschool, Educación Infantil y Educación Primaria, pueden hacerlo.

Mentalidad internacional y aprendizaje de idiomas

Los colegios de Attendis proporcionan a sus alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse en un contexto internacional, para aportar valor mediante el desempeño de su trabajo profesional y para contribuir con soluciones a los problemas de su entorno.

Los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de esta mentalidad global.

Desde 2018, en Attendis, el Bachillerato Internacional (IB) es el marco pedagógico de referencia internacional para desarrollar, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, el perfil genuino de alumno Attendis: competente profesionalmente; con criterio propio para hacerse cargo de su propia vida; contribuidor a la mejora social; y con sentido trascendente y orientación al bien común.Attendis, cuenta con 10 colegios del mundo IB que están autorizados en el Programa de la Escuela Primaria -PEP-, programa que ostentan sólo 34 centros en España.

Tierrallana-Entrepinos, el próximo curso 2022-2023 se unirá al resto de colegios del grupo de Attendis dentro de este marco pedagógico que potencia la esencia de Attendis.

Uso responsable de la tecnología

En los 20 colegios de Attendis aprovechan los recursos tecnológicos- paneles táctiles, tablets, chromebooks...- como un recurso más al servicio del aprendizaje.

Siempre bajo la guía y supervisión del profesor, favorecemos que los alumnos tengan un acceso controlado a estos medios, aprovechando su potencial como herramientas de trabajo, colaboración e indagación. El objetivo es promover un uso responsable de la tecnología, que contribuya al crecimiento personal y a la mejora de las relaciones humanas.