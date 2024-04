Los bomberos tardaron más de cuatro horas en sofocar el incendio de El Tabla en Punta Umbría

Más de cuatro horas necesitaron los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva para sofocar las llamas del fuego declarado a las 2:50 de la pasada madrugada y que ha calcinado completamente el recinto. Según los propios bomberos y Emergencias 112 Andalucía, debido al material, el viento de la zona costera y a que se produjo en el cuartillo de las bebidas alcohólicas, hasta pasadas las 6 de la mañana no lograron extinguir el incendio.

La persona que se encontraba en el chiringuito, un trabajador que guardaba el establecimiento, escuchó un ruido, que asemeja a unos petardazos, y salió hacia el almacén, al abrir la puerta vio que estaba en llamas y en ese momento, según su testimonio, se produjo una deflagración y se propagó el fuego por todo el chiringuito, de estructura de madera.

El mismo trabajador, que llamó al propietario y dio la alerta, intentó parar el incendio con un extintor. Incluso antes de que llegaran los bomberos, tras dar el aviso el guarda, el propio propietario del establecimiento y varios amigos también intentaron frenar la catástrofe. Algo que resultó imposible, debido a la magnitud del fuego y a su rápida propagación por el chiringuito. A la llegada de los bomberos ya estaba el establecimiento en llamas.

En primer lugar llegaron los efectivos del parque de Punta Umbría y posteriormente se sumó la unidad de San Juan del Puerto, quienes perimetraron la zona. Se necesitaron varias dotaciones, contando con nueve bomberos y dos mandos, así como con el apoyo de cinco vehículos. Hicieron falta unos 30.000 litros de agua para sofocar el fuego, así como 30 litros de aditivos de espumógenos de extinción. Los bomberos se han retirado del lugar a las 9:30, tras finalizar las labores de refrigeración.

Se originó en la caseta del alcohol

"Lo hemos perdido todo. No ha quedado nada", cuenta entre lágrimas María Camacho, la hija de Pepe Camacho, propietario. Según María Camacho, el origen del fuego se localizó en la caseta donde guardan el alcohol, en la zona exterior del recinto, junto a los baños. A la llegada de los bomberos ya estaba todo el establecimiento en llamas. En primer lugar llegaron los efectivos del parque de Punta Umbría y posteriormente, la unidad de San Juan del Puerto, quienes perimetraron la zona.

Varias horas después, explica la hija del propietario, llegaba el resto de familiares vinculados al negocio: "No éramos capaces de verlo arder. Era demasiado. Cuando llegamos por la mañana no había quedado nada", confiesa. Y no solo han perdido al completo el restaurante, lo peor es que "el seguro no puede hacerse cargo de los daños porque al ubicarse tan cerca del mar, no podemos asegurarlo". Ahora, tendrán que asumir los gastos, algo que les llena aún más de dolor y tristeza.

De momento, no tienen idea de qué pudo provocar el desastre, pero confían en que las fuerzas de seguridad encuentren el motivo o, en caso de haberlo, al responsable. "No sabemos cuáles fueron las causas, ni si fue un accidente o provocado. No sabemos nada, pero ojalá lo averigüemos pronto".

El incendio llega justo a las puertas de la temporada alta, por lo que ya plantean la posibilidad de "abrir El Tabla antiguo en el mismo recinto, al menos para salvar la temporada". Por su parte, el Ayuntamiento del término costero se ha brindado a ayudar a la familia y a colaborar en todo lo que necesiten.