Más de cien autónomos y pequeñas empresas se benefician del Plan de Ayudas de Aljaraque frente al Covid-19

El Ayuntamiento de Aljaraque está procediendo, durante toda esta semana, al ingreso de las subvenciones concedidas a los autónomos y empresas del municipio con cargo al Programa de Ayudas destinadas a la adaptación del tejido empresarial y profesional frente a la crisis ocasionada por la Covid-19. Este programa de ayudas, dotado con 70.000 euros en el presupuesto municipal, tiene como objetivo dar soporte a la continuidad de los negocios ubicados en el municipio que se han visto más afectados por las consecuencias del estado de alarma y por la necesidad de adaptación a la situación originada por la pandemia. La convocatoria del programa, que ha sido gestionada desde el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Aljaraque, se realizó en el mes de julio y se ha resuelto durante el mes de septiembre, por lo que las subvenciones se están haciendo efectivas estos días. Son un total de 112 trabajadores autónomos y pequeñas empresas los que se han acogido a este programa y los que van a recibir subvenciones que oscilan entre 400 y 760 euros. Los beneficiarios deberán justificar estas ayudas desde el 1 de octubre al 30 de noviembre del presente año. El programa incluye una gran variedad de gastos subvencionables incluidos los gastos dedicados la digitalización del negocio (equipos informáticos, licencias, etc.), los dedicados a mejorar su visibilidad (como rotulación o campañas de marketing), los dedicados a adaptar el negocio frente al Covid-19 (con, por ejemplo, instalación de equipos de protección o mamparas) y, en general, los gastos dedicados a asegurar la continuidad del negocio (Seguridad Social, mutuas profesionales, suministros básicos, alquileres, etc.). El concejal de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Francisco José Moreno, ha querido destacar que “nos encontramos ante una situación económica muy complicada y desde el consistorio hemos querido apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestras pequeñas empresas y trabajadores autónomos. Para ello se han planteado unas ayudas que pueden destinarse a una gran variedad de conceptos de manera que cada negocio pueda adaptarlas a sus necesidades. Estas ayudas nos han permitido, además, establecer un contacto más directo con nuestro tejido empresarial y mostrar la disposición de este equipo de gobierno hacia el impulso de la actividad económica de nuestro municipio”. El alcalde de la localidad, David Toscano, por su parte, ha subrayado “la importancia del tejido empresarial nuestra localidad. Ellos son verdaderos creadores de empleo y riqueza y desde el Ayuntamiento de Aljaraque tenemos claro que debemos ayudarles con todo lo que esté en nuestras manos. Esta ayuda se trata de dinero que no se ha invertido en otras áreas y que se ha dedicado a esta ayuda, que no será la única que reciban. Queremos que, pese a las dificultades, los negocios puedan seguir adelante y que no se pierda ni un solo empleo”.