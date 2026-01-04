"Absoluto rechazo" al Gobierno sobre Matalascañas: "la expropiación no es la solución"

El Ayuntamiento de Almonte ha manifestado su "absoluto rechazo" a las declaraciones realizadas por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, sobre Matalascañas este domingo. Desde el consistorio denuncian que "ante un desastre sin precedentes, la responsable ministerial no haya realizado ni una sola llamada al alcalde, ni haya contactado con el Ayuntamiento, ni haya dado respuesta a los múltiples mensajes, correos electrónicos, vídeos y escritos remitidos". Una reclamación que extienden también al responsable de Costas en Huelva alegando que "no han considerado oportuno dar explicación alguna, y sin embargo sí han encontrado tiempo para hacer declaraciones en un medio de comunicación".

Alegan además que dichas declaraciones han llegado "tras visitas realizadas sin previo aviso y a escondidas, sin reuniones institucionales y sin dar la cara ante los vecinos afectados", reclamando que se trata de "una forma de actuar que no es aceptable cuando están en juego viviendas, patrimonio y la tranquilidad de cientos de familias".

Estado del paseo marítimo de Matalascañas tras caerse varias estructuras. / M.G

"Las soluciones que se plantean públicamente no son de recibo", continúan señalando que las "expropiaciones supone, en la práctica, afectar a media urbanización, con un coste económico enorme, un perjuicio gravísimo para los propietarios y un conflicto de enormes dimensiones". Ante esta medida, que ha causado un gran revuelo entre los vecinos, el Ayuntamiento reclaman que de ser la intención del Ministerio, "debe explicarse con claridad cuántas viviendas se verían afectadas, con qué presupuesto, en qué plazos y bajo qué figura legal, porque estaríamos hablando de millones y millones de euros en expropiaciones e indemnizaciones".

Ante la situación a la que se está enfrentando el litoral de Matalascañas, denuncian que "no es fruto de la casualidad ni de un episodio puntual. Se trata de la consecuencia directa de haber tardado ocho años en ejecutar una obra que podría haberse realizado en apenas dos meses". Manifiestan que esta falta de actuación, "esa demora injustificable y esa ausencia de decisiones son las que han provocado el escenario que hoy se padece".

Muros derrumbados del paseo marítimo. / M.G

El Ayuntamiento pide al ministerio que antes de "plantear medidas extremas, debería explicar cómo piensa reponer los daños ya causados y cómo va a indemnizar a los vecinos perjudicados, porque el daño es real, cuantificable y tiene responsables". "No se puede olvidar que esta dinámica viene de lejos, desde actuaciones como la construcción del espigón Juan Carlos I, cuyos efectos ya han tenido consecuencias graves en Doñana, como en el caso del Asperillo. Persistir en la misma línea de errores solo agrava el problema", apuntan desde el consistorio almonteño que puntualizan que hasta ahora "nunca se había vivido una situación de esta magnitud sin una respuesta institucional a la altura, sin diálogo y sin asumir responsabilidades. No ha habido ni una llamada, ni una explicación, ni una respuesta directa, y ahora se pretende resolver la situación a través de declaraciones en prensa".

Desde el consistorio dejan claro que "la expropiación no es la solución, que llegar tarde no es una solución y que hablar desde un periódico sin haber dado la cara tampoco lo es". Para la corporación municipal "la única vía posible pasa por asumir responsabilidades, actuar con urgencia, reparar los daños causados, indemnizar a los afectados y trabajar con seriedad y respeto institucional.Todo lo demás no es de recibo" han sentenciado.