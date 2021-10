El viajero de autocaravana contribuye a desestacionalizar el turismo en Isla Cristina

Mientras en la mayoría de municipios costeros y núcleos turísticos de sol y playa de la costa onubense la actividad turística es ya casi nula, cada vez es menos extraño pasear en pleno invierno por Isla Cristina y encontrarse con turistas visitando el municipio en un ‘Tuk tuk’, dando un paseo a bordo de alguna de las embarcaciones recreativas dedicadas a dicha actividad, visitando alguna de las fábricas conserveras de la localidad, las salinas, o simplemente dando un paseo por sus calles, tomando un café, un helado o comiendo en alguno de sus establecimientos hosteleros, o comprando pescado en el mercado de abastos.

Una realidad en la que algo influye el viajero de autocaravana o de vehículo camperizado procedente del norte y el centro de Europa, que ha encontrado en este rincón del litoral onubense un lugar en el que disfrutar de una climatología mucho más benigna que la existente en sus países de origen por estas fechas.

Pero además de un mejor clima, de un entorno natural con unas enormes potencialidades, o de la tranquilidad que este tipo de turista valora al optar por un destino, es clave la ubicación en este punto del litoral onubense de un espacio en el que, además de pernoctar, encuentren todos los servicios que requieren estos vehículos-vivienda. Y esto lo encuentran en el Camper Park Playas de Luz, un establecimiento instalado en Pozo del Camino hace ahora tres años por el emprendedor onubense Javier Cruz, donde solo en los meses más fríos del invierno -enero o febrero- se registra una media de 2.000 pernoctaciones mensuales. Y eso para un municipio como Isla Cristina, es mucha gente.

Así lo ha manifestado el propio Cruz a Huelva Información, quien se muestra convencido de que el viajero de autocaravana "tiene un enorme poder desestacionalizador para el sector turístico de la zona". Tanto el nacional, ya que "la familia que tiene un vehículo de este tipo viaja mucho más que el resto y suele acudir a esta zona en primavera y en verano; como el procedente del centro y el norte de Europa, cuyo perfil es el de una persona "senior y generalmente ya jubilada, con tiempo para viajar, con un poder adquisitivo medio-alto, y que prefiere pasar los meses de invierno en lugares más cálidos".

Para el emprendedor onubense este segundo perfil resulta "muy interesante a la hora de desestacionalizar un destino, especialmente en el sur de España, como es nuestro caso, que en verano están llenos de turistas que buscan sol y playa, y que en invierno se vienen abajo, por lo que esta modalidad turística se ha convertido en un buen complemento durante esta época del año".

A ello se suma que el caravaning se ha convertido en los últimos años en todo un fenómeno en nuestro país, cuya contribución a la desestacionalización también ponen de relieve cada vez más administraciones locales prestando una mayor atención en este tipo de viajeros habilitando en sus municipios áreas de pernocta y aparcamiento específicas para este tipo de vehículos.

Además, las cifras hablan por sí solas y, según estudios realizados por el sector, el gasto medio realizado por los usuarios de autocaravanas o campers fue en 2020 de 43,58 euros diarios, lo que supone un tres por ciento de crecimiento con respecto al año anterior, cuando dicho gasto fue de 42,23 euros.

También se incrementa cada año el uso de estos vehículos para viajar y, según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning -Aseicar-, el fenómeno se ha consolidado definitivamente en España, donde las matriculaciones de autocaravanas rondan anualmente las 9.000, aumentando cada temporada el número de viajeros que alquilan o adquieren vehículos de este tipo.

La situación se repite en otros muchos países europeos, aunque a una escala muy superior: solo Alemania matriculó en 2020 más de 100.000 vehículos caravaning. En Europa el parque de autocaravanas supera los 2,5 millones y se espera que, a este ritmo, en 2024 se desplacen de esta forma cerca de 12 millones de turistas por todo el continente europeo.

Por último, según datos de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas -Asandac-, en España hay unas 50.000 autocaravanas y 150.000 autocaravanistas, siendo el perfil medio de este tipo de viajero una persona mayor de 40 años, respetuosa con el medioambiente, con un poder adquisitivo y un nivel cultural medio-alto y que viaja unos 200 días al año haciendo un kilometraje medio anual de unos 20.000 kilómetros. Además, sitúa en 94,3 euros el gasto diario que supone una autocaravana en ruta.

Dada su experiencia a lo largo de estos tres últimos años, Francisco Cruz lo tiene claro y afirma que los viajeros que se alojan en su establecimiento en invierno, los cuales se suelen mover sobre todo por Isla Cristina y Ayamonte, además de por el clima o por la zona, "vienen sobre todo porque cuentan con infraestructura de acogida".

Cuando llegan aquí, explica, "se dejan asesorar de lo que pueden hacer o visitar, y les ofrecemos una guía completa de todas las actividades y lugares de interés en un radio de aproximadamente 50 kilómetros". "De hecho -añade- casi todas las empresas que prestan servicios turísticos de la zona, sobre todo en Isla Cristina por la cercanía, su actividad se inicia en esta época del año en nuestra recepción, donde acuden a recoger a los turistas que aquí pernoctan y que contratan sus servicios". Entre ellos destaca paseos en barco por la costa y las marismas de Isla Cristina y Ayamonte, visitas guiadas a las salinas, a las fábricas conserveras, al puerto o al ecomuseo Molino del Pintado de Ayamonte, entre otras muchas.

A ello se suma la actividad económica que generan con la vía verde entre Isla Cristina como eje, por la que suelen desplazarse mucho en bicicleta para visitar Ayamonte y sus playas, para cruzar en ferry el Guadiana hasta Vila real de Santo António (Portugal). Otras actividades se centran en el alquiler de vehículos tipo turismo para visitar el resto de la provincia.

Acudir a talleres o ferreterías locales tanto para reparar o adquirir piezas para sus bicicletas o para las propias autocaravanas o campers "también deja dinero en la zona", según Francisco Cruz, quien añade a lo anterior otras necesidades de este tipo de viajeros como adquirir medicamentos, repostar combustible, comprar alimentos o productos de limpieza en los supermercados o en el mercado de abastos, disfrutar de la gastronomía local, o simplemente tomar un café o un helado en una terraza. "Aquí hemos tenido clientes que hasta han obtenido durante su estancia en nuestro establecimiento hasta licencias de pesca", así como "hay muchos que disfrutan enormemente adquiriendo atún o cualquier otro pescado fresco en establecimientos locales, para después hacer una barbacoa en el Camper Park y degustarlo", asegura Cruz.

Sobre el perfil de sus clientes, el propietario de Camper Park Playas de Luz señala que el viajero nacional cuando tiene pocos días suele provenir de provincias limítrofes a pasar un fin de semana; así como desde todos los puntos de España en puentes más largos o en el periodo vacacional estival. En relación al viajero extranjero, detalla que suele venir en otoño y en invierno, durante periodos largos de estancia, y procedente sobre todo de países como Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca o Reino Unido, "aunque estos últimos han caído mucho durante el último año por la pandemia y por el Brexit".

Sobre el nivel adquisitivo de estos últimos, añade, "solemos acoger en nuestras instalaciones vehículos cuyo coste supera los 200.000 euros, y muchos que rondan los 100.000, poniéndose así de manifiesto que se trata de personas acomodadas y con un alto poder adquisitivo".

En especial en el caso de éstos últimos, puntualiza Cruz, "por mi experiencia sé que pueden dejar en la zona tanto como ésta sea capaz de ofrecerles: si hay más servicios gastan más, y si no tienen servicios van a gastar menos". Por tanto, prosigue, "su potencial de gasto es tanto como el destino sea capaz de ofrecerles ya que vienen dispuestos a vivir experiencias y a conocer el destino en profundidad". Por ejemplo, "me demandan mucho, y no lo encuentran, poder cenar en los restaurantes a la hora que ellos suelen hacerlo en sus países, sobre las seis de la tarde; o algo que parece una tontería, demandan establecimientos hosteleros que retransmitan los partidos de las ligas de fútbol de sus países".

Elena Esarte y Joseba Imanol son de Donosti y es la primera vez que vienen con su autocaravana al sur de España. Afirman que, por cercanía, suelen viajar más por Europa, y que están entre dos y tres días en cada destino donde paran: "concretamente, el tiempo necesario para conocer mejor la zona", donde aseguran que recurren a los servicios que ésta les ofrece, tales como "supermercados, hostelería, gasolineras, transporte público, mercados de abasto…, siempre se deja dinero", aseveran, hasta el punto de mostrarse convencidos de que dejan en el territorio "más dinero que muchos de los turistas que viajan en un trasatlántico cuando paran en algún puerto, o que muchos de los que se alojan en hotel con la modalidad del todo incluido".

"Nosotros hacemos vida social -añaden- como cuando estamos en casa: tomamos un café o un helado, comemos y cenamos en muchas ocasiones en restaurantes o bares de la zona para probar la gastronomía local, compramos en los comercios de proximidad y mercados de abasto. En definitiva sumamos puntualmente habitantes a una zona. Nos gusta conocer los pueblos que visitamos y solemos realizar actividades de ocio y deportivas en ellos".

Detlev Schroeder (83 años) y su mujer Iris Schroeder (75 años) vienen de mucho más lejos, de Alemania, y suelen viajar mucho por España. Llevan ya tres semanas en Isla Cristina y aseguran que piensan quedarse algún tiempo más "porque esto nos ha gustado y nos resulta muy interesante". Finalmente afirman que adquieren todo lo que necesitan "en los establecimientos locales", y que salen mucho a pasear por Isla Cristina con sus bicicletas.

Finalmente Eric Victor Portenar, un belga residente en Málaga con su mujer española, Josefina Pacheco, aseguran que suelen venir todos los años a Isla Cristina con su autocaravana "porque nos resulta muy agradable". Durante su estancia aquí, afirman "visitamos el pueblo, compramos en sus establecimientos, comemos en sus restaurantes, y esta área es una maravilla, por ello por supuesto que pensamos seguir viniendo. La de ahora es ya su cuarta estancia en esta localidad costera, donde suelen estar "entre cuatro días y dos semanas" cada vez que vienen.