La Asociación de Propietarios de Matalascañas alerta del riesgo “serio” para la primera línea de playa

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha trasladado su preocupación por el futuro del litoral tras la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre con la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Dirección Provincial de Costas, según indican los vecinos en una nota de prensa.

El encuentro, solicitado formalmente por el colectivo vecinal, tuvo como objetivo conocer “de primera mano” la situación actual de la costa, las actuaciones en marcha y las previsiones futuras para una de las principales zonas turísticas del litoral onubense.

Desde la asociación agradecen la “disponibilidad y actitud de escucha activa” mostrada por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y por el jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena, quienes ofrecieron "explicaciones detalladas a las cuestiones planteadas".

Durante la reunión, los representantes estatales informaron de que el nivel del mar ha aumentado 12 centímetros en los últimos años, un hecho que está provocando una pérdida progresiva de playa “de difícil gestión”. En este sentido, se subrayó que las actuaciones actuales solo pueden paliar el problema “de forma parcial y poco sostenible”.

En relación con los trabajos en ejecución, Costas confirmó que se está llevando a cabo una aportación aproximada de 700.000 metros cúbicos de arena, aunque “todavía queda la mayor parte de los trabajos por realizar”. La finalización de estas actuaciones, que incluyen también el recrecimiento de escolleras, está prevista para marzo de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Uno de los puntos clave abordados fue la situación del paseo marítimo, sobre el que la Subdelegación fue tajante: “no es de titularidad estatal ni corresponde al Estado competencia alguna sobre el mismo”. En consecuencia, el Miteco "no tiene prevista ninguna actuación en esta infraestructura, al ser de titularidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento de Almonte, responsable de su conservación, seguridad y mantenimiento", señala el comunicado.

En cuanto a antecedentes, desde Costas se recordó que en 2010 se alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte para retranquear el paseo marítimo unos 25 metros en el tramo de Caño Guerrero, acompañado de un refuerzo del frente litoral. Sin embargo, dicho acuerdo “no llegó a ejecutarse” tras la retirada del compromiso municipal en el último momento.

Asimismo, se hizo referencia a las actuaciones de 2018, cuando, a petición del propio Ayuntamiento, se procedió al recorte de las tablestacas por motivos de seguridad y al refuerzo de las escolleras existentes.

Respecto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas, se informó de que las obras para dotar a la actual instalación de tratamiento biológico comenzarán en enero de 2026. Además, se anunció la futura construcción de una nueva EDAR, aunque sin concretar plazos ni detalles. La Asociación ya ha solicitado una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, prevista para comienzos de 2026.

Tras el encuentro, la Asociación de Propietarios concluye que “no existe, a día de hoy, una voluntad política clara por parte del Miteco de acometer una inversión estructural a largo plazo en el litoral de Matalascañas”, más allá de actuaciones puntuales de mantenimiento o medidas de urgencia tras los temporales.

El colectivo advierte de que “la primera línea de playa se encuentra en serio peligro a medio plazo”, con riesgos evidentes para las infraestructuras, la actividad económica y la seguridad, y lamenta que “existen soluciones de ingeniería costera que ni siquiera están siendo contempladas”.

Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Almonte de “eludir su responsabilidad” en la reconstrucción y mantenimiento del paseo marítimo, pese a ser el titular del mismo.

Ante este escenario, la asociación hace un llamamiento a la unidad de comerciantes, hosteleros, propietarios y vecinos y alerta de que Matalascañas atraviesa “el momento más crítico de la historia de su playa”. “Solo desde la unidad podremos afrontar con responsabilidad y firmeza la defensa de nuestra playa, de nuestro modelo turístico y del futuro de la urbanización”, concluye.