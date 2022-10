Los miles de peces aparecidos en el estero Domingo Rubio "murieron ahogados"

Los miles de peces que aparecieron muertos en las aguas del estero Domingo Rubio en el término municipal de Palos de la Frontera perecieron ahogados. Todos los indicios apuntan a que los animales se adentraron en el estuario con el crecimiento de la marea especialmente importante en los últimos días. Al retroceder el agua salada quedaron atrapados en una zona con menos salinidad y murieron ahogados por la falta de oxígeno al no poder regresar al mar. Todos los animales son lisas. No obstante, técnicos de la Junta de Andalucía tomaron muestras durante todo este lunes tanto del agua como de los propios animales para su estudio. Se trata de descartar cualquier tipo de vertido, algo que los propios técnicos prácticamente rechazan al no existir más especies afectadas que las lisas. La existencia de una única especie es indicativo de la ausencia de vertidos, explicaron fuentes de la investigación.

Especialistas de la delegación de Medio Ambiente se trasladaron hasta la zona tras la alerta recibida a primera hora de la mañana. Las muestras serán enviadas a laboratorios especializados. Los restos serán retirados a lo largo de este martes para ser incinerados.

Fuentes de Medio Ambiente aseguran que la "rápida actuación" impedirá que los animales muertos generen problemas en la cadena trófica con su descomposición. De ahí la premura en la retirada de los peces durante la jornada de este martes. La zona donde se ha producido el incidente es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, ubicado en Palos de la Frontera.