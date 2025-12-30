Aparece "reventada" la caja fuerte robada del 'Camión de los Regalos' en una finca de Cala

La caja fuerte sustraída del ‘Camión de los Regalos’ en Monesterio (Badajoz) ha sido recuperada en una finca de Cala, aunque estaba vacía y "reventada", según han informado fuentes de la Guardia Civil. El hallazgo se produjo este martes en una finca del municipio onubense de Cala, a aproximadamente 20 kilómetros de distancia del Complejo LEO de Monesterio, donde la caja había sido robada la madrugada del lunes.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la caja fuerte fue localizada abierta y sin el dinero en efectivo que contenía, por lo que los investigadores continúan con las gestiones y la investigación para determinar cómo se produjo la sustracción del efectivo y si hay autores identificados. En la inspección ocular realizada se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Policía Judicial de Huelva.

El ‘Camión de los Regalos’ es un sorteo navideño muy conocido que se celebra desde hace varios años y que consiste en una cesta de Navidad valorada en más de 300.000 euros, expuesta en un camión estacionado en el área de servicio del Complejo LEO, en Monesterio. El sorteo estaba previsto para el 6 de enero, y las papeletas se venden a 7 euros cada una. Entre los premios se incluyen artículos de alto valor, entre ellos un Ferrari, varias motocicletas, lingotes de oro por valor de 60.000 euros, viajes a Nueva York y Disneylandia, consolas y otros lotes de gran valor económico.

La caja fuerte se encontraba anclada al propio camión cuando fue sustraída por varios encapuchados que irrumpieron en el lugar en plena madrugada. Las imágenes de seguridad difundidas muestran a los delincuentes cargando la caja en un vehículo, aun con parte de ella sobresaliendo del maletero, antes de huir del lugar.

Hasta el momento no se han registrado detenciones relacionadas con este suceso, y las diligencias siguen abiertas bajo la jurisdicción de las fuerzas de seguridad.