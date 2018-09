"La aldea se prepara para recibir la visita de unas 300.000 personas"

María del Rocío Espinosa de la Torre, diplomada en Trabajo Social, es alcaldesa del Ayuntamiento de Almonte. Durante estos días, el Consistorio trabaja para la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío de la madrugada del 8 de septiembre, con motivo de la apertura del año del centenario de la coronación canónica de la Virgen.

-¿Cómo van los preparativos para la celebración de la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío?

Es un evento con tal aglomeración de personas que va a tener un nivel parecido al de un Rocío Grande"

-Nosotros ponemos a disposición nuestras ordenanzas y normas para velar por la seguridad de las personas y por la preservación de las tradiciones. En lo que se refiere a la seguridad, este Ayuntamiento tiene experiencia en la organización de eventos de grandes dimensiones y aglomeraciones de personas. De este modo, la procesión del día 8 casi la dimensionamos como la romería, aunque no igual, ya que van a ser menos días y no van a peregrinar hermandades por caminos. No obstante, en la aldea la catalogamos como un evento con una aglomeración de personas que va a superar la de cualquier peregrinación y que va a llegar a unos niveles parecidos a los de un Rocío Grande. El viernes y el sábado serán los dos días del pico más alto de población, que estimamos que alcance unas 300.000 personas.

-¿Qué medidas se van a adoptar para un evento de tal magnitud?

-Se activará el plan especial el jueves 6 y tendrá su punto álgido el viernes a las 14:00, cuando se ponga en marcha la prohibición de aparcar vehículos en la aldea. Se va a permitir circular y tampoco se requiere pase, como ocurre con la romería. Los conductores podrán circular y descargar objetos y podrán guardar el coche en su casa o estacionarlo en los aparcamientos habilitados para tal efecto.

-¿Cómo van a ser estos aparcamientos?

-Hay unas bolsas de aparcamientos con el objetivo de ordenar y garantizar que los vehículos estén vigilados y organizados de la mejor manera mientras dure el corte de estacionar en la aldea. Será desde el jueves a las 19:00 hasta que se recoja la Virgen, con un margen que colocamos a las 15:00 del día 8. Uno de los aparcamientos para residentes será gratuito y los otros tendrán una tarifa inferior que la habitual de la romería. A partir de las 21:00 del jueves se prohíbe entrar a caballo y con carros por el recorrido tradicional que hará la Virgen, porque a partir de esa hora hay que dejar todo libre para que la seguridad esté garantizada.

-¿Cuáles son los pormenores del dispositivo especial?

-Por un lado, la Policía Local ha montado un dispositivo de seguridad muy solvente con la colaboración de plantillas de otros pueblos, a través de convenios. Dividimos El Rocío en zonas para tener siempre una patrulla cercana a la gente y otra que esté de apoyo a esas distintas áreas. Además, contamos con el refuerzo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional Adscrita de la comunidad autónoma. Igualmente, se monta un dispositivo sanitario que la Junta de Andalucía ha reforzado en el centro de salud y con un dispositivo avanzado a pie del recorrido de la Virgen, como ocurre durante la romería. Así, en el Paseo Marismeño y en la plaza de Doñana tendremos puntos de dispositivo 112 para atender cualquier emergencia. La Guardia Civil de Tráfico favorecerá que la salida sea lo más escalonada posible, teniendo en cuenta que estamos en una operación salida de El Rocío y también de las zonas costeras, tanto de Matalascañas como de otras zonas de Huelva que van a pasar por la A-49. Tráfico valorará si hace uso del carril adicional, que tiene previsto en caso de ser necesario.

-¿Qué mensaje daría a almonteños y rocieros en general con respecto a este evento extraordinario?

-El mensaje es de tranquilidad y de que vengan a disfrutar de un acontecimiento único y excepcional. Además, todas las medidas están garantizadas para que la aldea luzca de la mejor manera. Por lo tanto, creo que es una oportunidad bonita de disfrutar el Rocío sin ser romería de una forma especial y de ver a la Virgen en la calle en un momento distinto, y eso siempre es algo especial y único.

-¿Se nota la expectación ante la procesión extraordinaria?

-En el Rocío Chico hablaba con el presidente de la Hermandad Matriz de que no recordamos uno con tantas personas. Es la consecuencia de que la gente tiene ganas y está expectante de lo que va a venir. Se nota ese sentimiento de "ya queda poco", tanto para la procesión como para la venida.

-En cuanto al traslado, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo actualmente?

-En la Plaza de la Virgen del Rocío se ha levantado el suelo porque había que asegurar la cimentación de la catedral efímera. Hasta ahora la cimentación se ha estado poniendo con unos dados de hormigón sobre la superficie de la plaza, pero ya no puede seguir haciéndose así por seguridad. Se trata de un uso que es tradición en Almonte y nuestra obligación es garantizar que la cimentación sea la adecuada. Ya hemos tenido mesa de contratación para la adjudicación y prevemos que pronto esté firmado el contrato de la construcción. Espero que en breve tengamos la maqueta para poderla enseñar a todos. Nuestra idea es mantenerla durante los nueve meses que está la Virgen en Almonte. Se trata de un proyecto arquitectónico de primer nivel del que nos sentimos muy orgullosos y que es muy excepcional en toda Europa. Además, cumple otra finalidad turística y cultural y se podrá utilizar en todas las venidas de la Virgen. Su diseño se puede modificar debido a su sistema modular y tendrá la misma base, por lo que se trata de una inversión duradera.

-¿Cómo se vive desde el Ayuntamiento la responsabilidad de que se den varios acontecimientos de gran envergadura?

-Llevamos dos años preparando la venida, desde todos los puntos de vista, como es la seguridad y la inversión de actuaciones a acometer, que se pudieron aprobar en el presupuesto de 2018 y eso nos ha permitido ejecutar esas inversiones. Estamos terminando de definir todo lo que va a ser el programa cultural -con la apertura de la Pinacoteca y el Museo de la Villa- y la promoción turística, enfocada al turismo religioso de primer nivel, en el que llevamos trabajando desde hace tiempo.