Seis alcaldes piden a la Delegación de Educación de Huelva que el grado medio siga vigente en una zona de la Sierra

Los ayuntamientos onubenses de Santa Olalla del Cala, Arroyomolinos de León, Zufre y Cala, y los consistorios sevillanos de Almadén de la Plata y el Real de la Jara, han criticado que la Junta de Andalucía suprima para el curso que viene el Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del IES Puerta de Andalucía en Santa Olalla del Cala, ya que “es el único ciclo formativo que se imparte en la zona”.

Y es que “la eliminación de dicha formación limita la oferta educativa de la zona, ya que los centros educativos más cercanos se encuentran en un radio mínimo de 50 kilómetros de cada municipio, siendo la conexión de transporte público nula”, explican los alcaldes de los municipios en un comunicado grupal.Este escrito lo han enviado después de mantener un encuentro con la delegada de Educación, Estela Villaba. Desde la Delegación se informó al grupo de alcaldes de la “eliminación de dicha formación”, dado que “no se adecuaba a la demanda educativa de la zona, decisión tomada de manera unilateral sin consensuar con el centro educativo ni con los representantes de los pueblos afectados, si previo a que se produjera el estado de alarma, teníamos notificación de que el ciclo formativo de grado medio se mantenía para el próximo curso”.

Esta supresión del ciclo formativo de grado medio “no venía acompañada de ningún estudio sobre que formación debería de impartirse de acorde con las oportunidades laborales de la zona, por ello, la propuesta que hicimos, fue la de instaurar para el próximo curso académico otra FP de Grado Medio que se adecuara al perfil y demandas de los pueblos rurales”.

Los alcaldes no entienden para qué sirve la FP básica “si una vez que finalice no existe el Ciclo formativo de Grado Medio de la misma rama”. Tampoco entienden para qué se realizó una “inversión de 165.289,25 euros”, para “obras de reforma y mejora de espacios de ciclos formativos en el IES Puerta de Andalucía en el año 2019, si el uso de estas instalaciones va a ser de forma reducida” “Si estamos luchando contra la despoblación rural, no es la mejor manera de hacerlo, ya que se está privando de la Formación Profesional en el entorno”, sentenciaron los alcaldes.