El alcalde reconoce el trabajo de los galardonados con la Torre de Nerva

En su discurso institucional, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, tuvo palabras de reconocimiento para los galardonados con la Torre de Nerva 2022: el escultor Antonio Moreno Rodríguez Calamina, el equipo de arqueólogos que trabaja en la exhumación de las fosas comunes del cementerio municipal y el cura Antonio Fidalgo, de misiones en Perú, “elección que engrandece, aún más si cabe, el prestigio de este galardón”.

“Tengo que decirte, Antonio”, comentó el alcalde mirando a los ojos del galardonado, “que cuando me trasladaron tu propuesta, se me alegró el alma y el pensamiento me llevó a esa calle Azcárraga del Pozo Bebé, donde tú y yo nacimos. Se me vinieron a la mente tu familia, sobre todo tus padres, Pedro y Rocío, mi abuelo Facundo que admiraba tus capacidades artísticas y tantas vivencias sentidas en ese barrio. Merecido, muy merecido homenaje, Antonio, hoy las esculturas que están repartidas por distintos lugares de nuestro pueblo y de nuestra comarca, esbozando una amplia sonrisa, porque su creador, es desde hoy un nervense distinguido. Gracias, muchas gracias, Antonio, por este legado inmortal que nos has dejado”.

También destacó el compromiso del equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, encargado de la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Nerva: “Andrés no se ha comportado como un empresario al uso, que viene a ejecutar una adjudicación administrativa, para intentar sacar el máximo rendimiento económico posible. Andrés y su equipo han sido auténticos militantes de la Memoria, anteponiendo al beneficio económico, la profesionalidad, asesoramiento, respeto y empatía con los familiares. Pocos equipos se hubieran comportado como lo está haciendo éste, no se podría haber hecho más con menos. Muy merecido homenaje. Andrés, te pido que le traslades mi más sincera enhorabuena a todo tu magnífico equipo”.

Del mismo modo destacó también el trabajo solidario que el cura Antonio Fidalgo ha desarrollado en Perú durante los tres últimos años, y que los nervenses han sabido reconocer con la concesión de la Torre de Nerva por elección popular: “Podía haber seguido ejerciendo de sacerdote en cualquier parroquia de esta u otra diócesis, pero decidió irse a Perú, a la Prelatura de Chuquibamba, en la provincia de Chachapoyas en el departamento del Amazonas peruano, ayudando a los que peor lo pasan y más en estos años que a la pobreza estructural de esa zona se le unió la pandemia provocada por la Covid-19. Aunque no haya podido estar hoy con nosotros, sé que está aquí de corazón; que es un nervense que lleva a gala serlo y que sus pensamientos estarán en estos momentos con Nerva. Pronto lo tendremos de nuevo en nuestra provincia. ¡Enhorabuena Antonio!”.

El primer edil aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo realizado por su equipo de gobierno local a lo largo del presente mandato, “de los más difíciles del periodo democrático por todas las vicisitudes que hemos padecido”.

Ayala asumió en su alocución las críticas constructivas hacia su equipo de gobierno. “Lo que no compartiré nunca, ni atenderé, es al insulto, la crítica dañina, ni los mensajes que fomentan el odio; y en eso os tengo que pedir que por favor hagamos buen uso de las redes sociales, en las que ya os digo no nos encontraréis al equipo de gobierno. Estaremos trabajando en nuestro Ayuntamiento, allí es donde se gobierna, donde atenderemos esas peticiones, no en las redes”, aclaró.

A pesar de hacer un balance positivo de lo hecho hasta ahora, Ayala animó a su equipo de gobierno a seguir trabajando y redoblar esfuerzos: “Mucho es lo hecho, pero no soy autocomplaciente ni conformista. Así que, compañeros y compañeras del equipo de gobierno, a seguir trabajando y a redoblar esfuerzos. Nos quedan retos como la puesta a disposición de los habitantes de nuestro pueblo necesitados de construir sus viviendas, del suelo público necesario para tal fin. Nos queda seguir negociando con la compañía minera para que nos dote de una salida rodada hacia La Dehesa, alternativa a la que han planteado para circunvalar la mina. Nos queda terminar el área de autocaravanas, renovar todo el Parque Sor Modesta, seguir con los convenios de la mina para asfaltar más calles de nuestro municipio, que buena falta le hacen”.

Antes de finalizar, Ayala pidió la máxima atención de los presentes para recordarles nuevamente el compromiso de la administración local con el cierre del vertedero, así como la decisión de no renunciar, “mientras sea alcalde de este pueblo a la compensación económica que esta empresa y la Junta de Andalucía nos adeudan, ni nunca voy a aceptarlo como chantaje a la hora de que cambiemos de postura … y los ciudadanos de Nerva, tienen que saber que la empresa ya nos adeuda una cifra cercana al millón de euros al Ayuntamiento, que ese dinero es de todos los nervenses y que llegaremos donde tengamos que llegar para que ese dinero se convierta en servicios a los ciudadanos de Nerva, que son los que están soportando todos los inconvenientes de esa instalación de residuos a 700 metros del pueblo”.

El primer edil nervense auguró un otoño “caliente” si la empresa gestora del vertedero no rectifica y retirar su proyecto de ampliación, así como la renuncia a ejecutar las obras de recrecimiento del canal perimetral. “A los nervenses no nos va a humillar ningún empresario sin empatía y con una actitud en contra de este pueblo. A tiempo está de rectificar, retirar el proyecto, ir dejando de meter residuos ya, pagarle lo que le debe a los nervenses a través de su ayuntamiento”. Y a la administraciones autonómica y estatal, les pidió que, “se sienten ya a negociar con este alcalde el cierre inmediato y la transición justa para el ayuntamiento y los trabajadores de esa planta que, aunque algún mal denominado y apoltronado sindicalista diga que seguir con más de lo mismo es ayudarlos, sabe que no está haciendo honor a la verdad”.

Por último, a la ciudadanía nervense pidió ayuda: “Os pido estemos juntos y todos a una. Tenemos que seguir empujando para conseguir el objetivo de cierre de esta instalación, que deje de ser una rémora para nuestro pueblo. ¡Todos a una! Para nuestro pueblo, a una, como hicimos en los residuos de Montenegro que han dejado de venir gracias esas acciones conjuntas que hicimos. Lo conseguiremos, si seguimos todos juntos. Si conseguimos nuestro objetivo, las generaciones futuras nos lo agradecerán, si no lo hacemos seguramente nos lo demandarán”.