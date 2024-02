El alcalde de Bonares denuncia al de Almonte por atentar contra su intimidad

El alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, ha anunciado que va a interponer una denuncia contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y una de sus concejalas, María Victoria Cáceres, por lo que considera un "atentado contra su intimidad".

Todo ello, después de que presuntamente, la edil tomara fotografías de una conversación en su móvil que, posteriormente, fueron enseñadas públicamente por el primer edil almonteño en un pleno en la localidad.

Para Juan Antonio García, "no todo vale en política y hay límites que no se pueden rebasar ni permitir bajo ningún concepto. Lo ocurrido es de una gravedad extrema y me veo en la responsabilidad y obligación de llevarlo ante la justicia. Hay situaciones y actitudes antidemocráticas ante las que hay que actuar", ha aseverado.

En esta línea, el alcalde de Bonares ha indicado que "jamás en mis más de veinte años como servidor público he sufrido una vulneración a mi intimidad de estas características, y más provenientes y usadas posteriormente por otros servidores públicos con fines perniciosos. Es de una gravedad absoluta usar con premeditación y alevosía una conversación privada, tras tomar fotos a las espaldas de mi móvil, para hacer uso de ella políticamente".

Juan Antonio García ha indicado que "no sé la tipología del hecho ilícito que se ha cometido, pero sí tengo muy claro que situaciones como estas no podemos tolerarlas y es la justicia la que debe resolver".

Por su parte, el portavoz del PSOE de Almonte, Miguel Espina, ha anunciado, a través de un comunicado, que va a pedir "por su participación en un presunto delito de revelación de secretos" la dimisión del alcalde y la concejala en una moción que llevará al próximo pleno. "Igualmente, en la moción pedimos la condena de este tipo de prácticas que, en todo caso y con independencia de lo que se resuelva en los procesos judiciales oportunos, resultan poco éticas y ensucian la imagen de nuestro municipio, tanto de cara al interior como de cara al exterior", ha indicado.

Miguel Espina ha subrayado que estos hechos acaecieron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almonte, "cuando el alcalde hizo pública una imagen del móvil del regidor de Bonares, captada presuntamente por esta concejal de manera ilegítima, y que se habría producido durante un pleno de la MAS celebrado el día 8 de febrero en el teatro Salvador Távora de Almonte". "Entendemos que estos hechos son lo suficientemente graves como para exigir un pronunciamiento de condena expresa por parte de todos y cada uno de los miembros del arco plenario".