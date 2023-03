La XVII Feria del Aceite de Beas contará con un amplio programa en torno al mundo del AOVE

La XVII edición de la Feria del Aceite de Beas está a escasos días de su apertura al público, pero desde este lunes ya se conocen todas las actividades que se llevarán a cabo durante la celebración de la misma. De este modo, y aunque la feria tendrá lugar los días 10,11 y 12 de marzo, ya el próximo jueves habrá una charla previa titulada Producción Ecológica, Certificación y Ayudas. Para el día 10, viernes, llega el momento de la inauguración de forma oficial de la Feria con la bienvenida y presentación que correrá a cargo de Diego Lorenzo Becerril, alcalde de Beas, y que contará con la presencia de María Eugenia Limón, presidenta de la diputación, Álvaro Burgos, delegado de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural en Huelva y José Luis García-Palacios Álvarez, como presidente de la Fundación Caja Rural del Sur.

Ese mismo día, además de una charla a cargo de Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva, se hará entrega de los premios Verdiales patrocinados por la Fundación Caja Rural del Sur. En esta ocasión serán galardonados el propio Juan Antonio Millán (Verdial de honor), como el Consejo Regulador de Denominaciones de Origen Protegidas ‘Condado de Huelva’ y ‘Vinagre del Condado de Huelva’ y Denominación de Origen ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’ y Francisco Regalado Rabadán con el Verdial Homenaje a la Cultura del Olivo de Beas.

Acto seguido tendrá lugar la presentación de la marca de Identidad Turística de Beas, así como del vídeo promocional del Sendero PR453 La Ruta del Aceite de Beas. Ya en el recinto ferial se abrirán los espacios expositores a las 13:00, así como el espacio gastronómico donde se llevarán a cabo diversos talleres. Habrá tiempo para la cultura y para el ocio, ya que desde el consistorio se han preparado conciertos musicales para amenizar la Feria del Aceite. El viernes estará Vicente Bernal y el sábado La Tribu del Capu.

Precisamente el sábado habrá dos eventos a tener en cuenta. Por un lado, el II encuentro cicloturista La Ruta del Aceite de Beas (10:00) y por otro, la III Concentración de coches clásicos y antiguos Villa de Beas (12:00). El domingo se clausurará la feria, no sin antes disfrutar del sendero La Ruta del Aceite (9:30) y de la Cata de Vinos Denominación de Origen Condado de Huelva (13:00).

Para Diego Lorenzo Becerril, esta feria que está muy cerca de cumplir la mayoría de edad, es una seña de identidad para el municipio. “El Aceite nos representa a todos los beasinos y las beasinas allá por donde vamos, no sólo en la provincia de Huelva si no en toda Andalucía. De ahí, que esta Feria del Aceite sirva para poner en valor no sólo la riqueza gastronómica en torno al AOVE, ya que además, muestra nuestras riqueza patrimonial, cultural y natural de un pueblo como el nuestro”, ha comentado.