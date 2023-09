WWF cree que ampliar la superficie de Doñana es "interesante, pero no la solución"

La organización WWF considera "interesante" el anuncio realizado este martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de comprar 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', en Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Espacio Natural de Doñana pero "no la solución" a los problemas actuales del mismo.

En declaraciones, el responsable de la Oficina Técnica de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que el anuncio demuestra "cómo está la situación de Doñana, tan mal que durante los últimos años, como hemos venido denunciando, la marisma, el corazón de Doñana, las lagunas, no están bien y no estaban cumpliendo su función".

Algo que ha afectado a las aves, "algunas de las cuales han dejado de venir", como demuestran los datos de los últimos censos, y otras "han buscado sistemas que tuvieran agua, sistemas antropizados como piscifactorías, arrozales, balsas de riego o algunos proyectos que ha habido para tratar de crear sistemas donde las aves pudieran venir".

A partir de ahí, considera que la compra de 'Veta La Palma' es "de interés para algunas cuestiones en Doñana, como la recuperación del Bajo Guadalquivir, pero no viene a solucionar los problemas de las lagunas, no es una respuesta al problema de la falta de caudales que entran en el parque y no sirve para justificar el robo del agua y la falta de cierre de fincas por parte de la Junta de Andalucía".

Ha remarcado que se anuncia en una semana "muy curiosa", ya que es cuando se celebra la reunión de Unesco en Riad, donde "sabemos que va a haber una resolución que precisamente no va a ser favorable a las políticas que está llevando la Junta de Andalucía en Doñana".

En opinión de Carmona, la compra de esas hectáreas no puede "servir ni de cortina de humo, ni de justificación para amparar el robo del agua por parte de los agropiratas, ni la aprobación de la proposición de Ley antidoñana".

Por ello, ha insistido en que "es una medida de interés para el estuario del Guadalquivir y para ese gran proyecto de renaturalización que hay alrededor del mismo, un complemento interesante para lo que es la marisma de Doñana", pero, más allá de ello "el parque nacional tiene que recuperarse".

"No podemos olvidarnos del parque y empezar a hacer ahora y querer ahora crear sistemas antrópicos que justifiquen que un sistema natural como el parque natural de Doñana no está bien", ha enfatizado