WWF estima en 1.903 las hectáreas que serán regularizadas en Doñana

El coordinador de la Oficina para Doñana de WWF, Juan José Carmona, y el coordinador de Proyectos de Agua y Agricultura de la plataforma, Felipe Fuentelsaz, pusieron números a la Proposición de Ley presentada por el PP, Ciudadanos y Vox que se debate este miércoles en el Parlamento andaluz sobre la reordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, conocido como el Plan de la Corona Norte. Según la organización ecologista, el número de hectáreas que serán regularizadas son 1.903,7, la mayoría de ellas en Lucena del Puerto (735), aunque también se ubican en los municipios de Almonte (391), Moguer (366) Bonares (229) y Rociana del Condado (180).

Para Carmona se trata de una iniciativa "que nace viciada al no disponer el informe preceptivo del Consejo de Gobierno" que busca "intereses electoralistas" y que a su juicio traerá "graves consecuencias internacionales, tanto de la Unesco como del Parlamento y la Comisión Europea que vigilan el estado del acuífero de Doñana", así como para "la imagen de todo el sector fresero en general y en particular de los agricultores que riegan con todo en regla, en situación absolutamente legal".

El consumo de agua de esas hectáreas que serán regularizadas "será de entre 7 y 9 hectómetros cúbicos" a los que hay que añadir el consumo actual y que "podrían estar en un acuífero como el de Doñana que todos los informes indican que está esquilmado". Carmona quiso salir al paso de las "afirmaciones que se han sostenido a lo largo de estos últimos días, como el decir que están a 30 kilómetros de Doñana, algo que indica un desconocimiento de cómo funcionan las aportaciones a un acuífero".

El responsable de la organización ecologista, expuso su deseo de que "sin entrar en juzgar la soberanía popular y sus representantes, el Parlamento no apruebe " una medida que calificó como "una barbaridad" que "únicamente busca réditos electorales". De salir adelante la proposición presentada por los tres partidos "continuaremos denunciando el daño que se hace a Doñana en las instituciones internacionales, además de estudiar medidas judiciales para intentar paralizar" una medida que, según ha recordado "ha tenido antecedentes en los tribunales, ya que todas las veces que se han presentado, en ninguna de ellas se han reconocido esos supuestos derechos históricos de los que hablar el presidente de la Junta de Andalucía".

También ha querido mostrar su disposición a "hablar de cuantas alternativas quieran presentar, pero siempre con documentación por delante, no después de presentar una iniciativa en el Parlamento que no se sostiene". Hay que tener en cuenta que "desde que se aprobó el Plan de la Corona Norte en el año 2014, hasta la campaña actual, se han incrementado las hectáreas de regadío en más de 200 y no se ha hecho nada para evitarlo. Los pocos recursos hidráulicos que existen no son suficientes para satisfacer esas necesidades y eso perjudica a todo el sector en general y especialmente a aquellos agricultores que hacen asa cosas legalmente que no van a tener agua con la que regar sus fincas". Se trata, en definitiva según Carmona de "un acto que es meramente político, no técnico y que es especialmente serio, puesto que ya se están regando esas hectáreas de más".

Fuentelsaz ha recordado que desde la aprobación del Plan de la Corona Norte, "se buscado la regularización del 80% de la superficie, aunque el restante sigue sin hacerlo", algo que tiene que ver a su juicio con la poca disposición de la Junta de Andalucía para el cumplimiento del mismo, ya que "apenas ha cumplido el 17% de todas las medidas contempladas". El responsable de Agricultura de la organización ha querido "salir al paso de las cifras que de manera interesada se han manejado estos días, que van desde las 1.600, a las 1.400 o a las 800. Las hectáreas que serían regularizadas superan las 1.900 y eso se basa en mediciones por satélite en las que se determinan con exactitud todas las parcelas afectadas".

Según ha puntualizado, la superficie regada entre 2004 y 2014 catalogada como de zona A, es decir de especial valor ambiental, sería "de más de 431 hectáreas, lo que supondría un incremento de los suelos agrícolas regables de un 5%". Esta proposición ha provocado incluso "una división entre los propios agricultores llevando incluso a varios empresarios freseros de Almonte a abandonar la Plataforma de los Regadíos del Condado, que defiende la legalización de las fincas ilegales. Pero además, ha generado falsas expectativas y un claro efecto llamada a continuar incumpliendo las leyes pensando en futuras amnistías basadas en nuevos derechos históricos” .