Vía Verde del Guadiana, un paseo por el pasado minero más desconocido de la provincia de Huelva

Actualmente, no sólo es posible descubrir, sino también rememorar este sugerente pasado, gracias a la recuperación como sendero de la mitad de la antigua línea férrea que conectó Las Herrerías y La Laja , cuyo recorrido total de 32 kilómetros permitió que esta zona hiciera de España, a finales del XIX, el primer productor mundial de manganeso, y uno de los más importantes de cobre y azufre.

Y es que hablar del pasado minero de Huelva no es circunscribirse solo a hablar de Riotinto, o de Tharsis, que si bien es cierto que han tenido una enorme importancia no solo para la provincia de Huelva, sino para historia de la minería mundial, fueron solo la punta de lanza de una actividad que se desarrolló a lo largo y ancho de toda la Faja Pirítica Ibérica a su paso por la provincia onubense, a través de cientos de explotaciones mineras, muchas de las cuales han caído actualmente en el más absoluto olvido.

Recorrer este impresionante sendero no es solo hacer un viaje al pasado , sino también al interior de uno mismo, sobre todo cuando el caminante se da de bruces en mitad del camino con algunos de los vestigios mineros de los siglos XIX y XX que, ya reconquistados por la exuberante vegetación de la zona, han logrado mantenerse en pie para ser mudos testigos de un pasado difícil de imaginar en la España actual, donde transcurrió la vida de numerosas familias en condiciones de extrema dureza. Basta solo recordar que, hasta la llegada del ferrocarril, el mineral era transportado en mulas a lo largo de más de 30 kilómetros en algunos casos.

Adentrarse en lo más profundo del Andévalo de Huelva es como cruzar una frontera mágica donde el tiempo se detiene, y donde conviven, a partes iguales, un futuro prometedor dada su infinita riqueza patrimonial, etnográfica, gastronómica o natural; con un pasado no muy lejano marcado por el ferruginoso color de las piritas que dieron alas, hasta hace aproximadamente medio siglo, a la importante industria minera de la que vivieron -y malvivieron- durante años, miles de familias de esta recóndita y aún desconocida comarca del interior de la provincia onubense, siempre a caballo entre la rica costa y la floreciente sierra.

Puerto de La Laja: 77 años sacando mineral onubense hacia el resto del mundo

Puerto de La Laja (El Granado) es una pequeña aldea, edificada en el último punto navegable del Guadiana, donde la compañía minera The Bede Metal & Chemical Co. Ltd instaló en el siglo XIX su embarcadero. Desde este puerto fluvial se transportaron al extranjero durante 77 años toneladas de mineral, sobre todo pirita y manganeso, extraídos en distintas minas como Santa Catalina, La Isabel, Cabeza del Pasto o Herrerías. Dada su relevancia histórica, esta infraestructura está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Lugares de Interés Industrial: tanto el muelle-cargadero y el núcleo urbano, como el antiguo trazado del ferrocarril minero y el poblado de El Sardón. El conjunto ocupa una superficie protegida de 24,8 hectáreas.

El Mineral llegaba al puerto inicialmente transportado a lomos de mulas y en vehículos de tracción animal, y más tarde en ferrocarril gracias a la línea férrea completada en 1888. El embarque se veía obstaculizado por la escasa profundidad del río, que no permitía el atraque de buques de más de 2.000 toneladas. En 1923, la compañía Saint-Gobain amplió el puerto y dragó el río. De esta forma, La Laja sirvió para la descarga de mineral y maquinaria minera hasta 1965.

De sus viejas estructuras aún se pueden ver los impresionantes silos y tolvas en los que se descargaba el mineral inclinando las vagonetas estacionadas en la parte superior. Las cubiertas de los depósitos han desaparecido, así como la maquinaria y las grúas para la carga del mineral en los barcos.

La línea férrea, que se extendía entre Las Herrerías y el puerto, tenía 32 kilómetros y una vía muy estrecha (76,2 centímetros). Sus últimos 9 kilómetros tenían que superar un desnivel de 200 metros, una pendiente máxima del 2,26%, un trazado muy sinuoso y un túnel. Fueron los últimos en ser construidos para reemplazar el cable aéreo que durante 4 kilómetros conectaba El Sardón (entonces fin de la línea) con La Laja. Los raíles fueron desmontados y vendidos como chatarra. No obstante, la plataforma de la línea se convirtió en un reclamo turístico tras su acondicionamiento como vía verde.