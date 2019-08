Vecinos piden que se limite la actividad del cine de verano de Mazagón

Luisa Centeno es zalameña, tiene 65 años y veranea en Mazagón desde siempre. Ella vive en la planta alta de la casa familiar; sus dos hermanos y sus familias, en la inferior. Hasta ahora siempre han apreciado el descanso que se respira en la calle Bogotá, una vía de único sentido "que debe ser de las más estrechas de Mazagón". Pero el sosiego no ha sido precisamente lo que ha reinado para ellos en la urbanización Fuentepiña, en término municipal de Moguer, desde el 30 de junio.

Fue entonces cuando abrió las puertas el cine de verano del núcleo costero, instalado en el colegio público El Faro. "La pantalla está a escasísimos metros de mi casa, vamos, que la tengo más cerca que la gente que va a ver el cine", señala esta vecina, que presentó junto con otros perjudicados una denuncia en el Ayuntamiento de Moguer por estos hechos.

"Altera las actividades de la vida cotidiana como leer, ver la televisión, conversar, descansar…", apunta en la delación a la que ha accedido Huelva Información, fechada el pasado 8 de julio. Luisa no se considera una persona quejica y "nos aguantaríamos si funcionara solo los fines de semana, pero es que las proyecciones son diarias, empezando al principio del verano a las 22:30 y acabando cerca de la una muchas veces". Ahora comienzan a las 22:00.

En la denuncia se indica que "la proyección diaria nos impide hacer vida en las terrazas, la cual está orientada al relax y al descanso, teniendo que permanecer en el interior de la vivienda con puertas y ventanas cerradas".

También se remarca que la actividad "es muy distinta a la de años anteriores, que eran esporádicas y de libre acceso, de las cuales nunca nos hemos quejado, cuyos equipos de reproducción no alcanzaban los niveles de emisión de ruido que se alcanza con la proyección de cine con un equipo profesional y por parte de una empresa del sector".

Centeno destaca que el Consistorio moguereño "no está cumpliendo las ordenanzas de Medio Ambiente, porque hay que comunicar estas actividades previamente a los vecinos y no nos han pedido permiso".

Consta en la denuncia que esta es una actividad "considerada molesta, insalubre y nociva para la salud y, como tal, debe estar regulada". Antes de su inicio, remarca, "se debería haber realizado el correspondiente estudio medioambiental y dar conocimiento público de dicha pretensión". Es más, los afectados estiman que "ya de por sí no es necesaria la comprobación de los decibelios pues se aprecia que dicha actividad no cumple con las delimitaciones acústicas que están recogidas en la ordenanza municipal".

Además, se reseña que "la ansiedad que produce esta actividad en todos nosotros va en detrimento de la salud y bienestar de los vecinos". El vecindario hace constar que "no estamos de acuerdo con la respuesta recibida" por parte del Ayuntamiento, "pues entendemos que no da respuesta alguna a nuestra demanda", y solicita que se cumpla la normativa, que se realice un estudio de impacto ambiental y que se proceda "al traslado de dicha actividad a otro lugar donde no impida el correcto descanso de los vecinos".

Luisa tiene asumido que ya este verano va de paso y que no tiene solución, "pero queremos que no se repita el año que viene".

Desde el Ayuntamiento de Moguer se indica a este diario que el concejal de Mazagón "se ha reunido varias veces con estos vecinos, que son tres", invitándolos incluso a que accedieran al cine de forma gratuita. "Este es un servicio que el resto de vecinos agradece", apunta. No obstante, añade que "el año que viene ya se buscarán soluciones y alternativas".