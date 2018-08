Vecinos del sector Retamar protestan por el servicio de recogida de basura

El olor era ayer "insoportable", así como la "presencia de moscas y otros insectos" en la zona, obligando a varios vecinos de la parcela 38 del sector Retamar -conocido popularmente como sector R- de la playa almonteña de Matalascañas, a cerrar a cal y canto las ventanas de sus viviendas.

El problema, según señalaron a Huelva Información algunas de las alrededor de 40 familias afectadas, es que desde hace cuatro días -por ayer- los camiones de la nueva empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio (FCC) no pueden entrar en dicha zona para retirar la basura porque no caben, al haber numerosos vehículos estacionados en pleno verano. El problema es más acuciante, apuntan los vecinos, en una calle que no tiene salida.

Los afectados conviven con los residuos almacenados durante cuatro días

Tres de las vecinas afectadas, Teresa Núñez, Manuela García y Esther Jiménez, precisaron ayer a esta redacción que todo se debe a un problema de "cálculo" tanto del Ayuntamiento como de la empresa concesionaria a la que se adjudicó dicho servicio el pasado mes de julio, que "no tuvieron en cuenta este hecho y los nuevos camiones, mucho más grandes que los anteriores, literalmente no caben, aun estando correctamente estacionados los vehículos en la vía pública".

En este sentido, añaden que durante el resto del verano el problema "ha sido menor", porque "los camiones han podido entrar, aunque con bastante dificultad, hasta que se han producido choques con daños a varios vehículos por parte de los camiones". El propio Ayuntamiento ha confirmado a Teresa Núñez que "el problema es que hay coches aparcados en la calle de acceso a la zona y el camión no cabe".

Manuela García, que tiene un grupo de contenedores a escasos tres metros de una de las ventanas de su vivienda, señala en este sentido que "la Policía Local nos dice que no puede retirar los vehículos porque están bien estacionados", a lo que añade que la solución pasa por "retirar los contenedores de dicha calle y reubicarlos a una vía principal".

Asegura que el olor es "insoportable", además de alertar del "riesgo" de "proliferación de plagas de ratas, cucarachas o chinches" en la zona, dada la acumulación de basura en la calle.

El caso de otra de las afectadas, Esther Jiménez, es más sangrante, ya que la ventana del dormitorio de su hijo de cinco años está también a unos tres metros de un grupo de contenedores. Pero lo peor, añade, es que su padre, que reside en la vivienda, padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y se está recuperando de un cáncer de pulmón, por lo que "tiene que dormir con mascarilla y estar en un ambiente ventilado con aire limpio, respirable y no contaminado".

Desde el Ayuntamiento almonteño, el concejal de Matalascañas, José Miguel Espina, aseguró que "a mediodía de hoy -por ayer- la basura ya había sido retirada", además de afirmar que, en este caso concreto, llevaba sin recogerse "como mucho un día y medio" por la presencia de un vehículo estacionado en una esquina que "no había podido ser retirado por estar encajado entre otros dos, siendo imposible la maniobra para la grúa, y porque no se pudo localizar antes a su propietario". No obstante, reconoció que dicho vehículo se encontraba "correctamente estacionado", y que una vez localizado su propietario "este lo retiró muy amablemente, permitiendo la retirada de la basura de los contenedores por los camiones".

Espina también reconoció que los camiones "son grandes", y por ello en otros casos "hemos reubicado ya los contenedores en lugares más accesibles, lo que con toda probabilidad también pasará a partir de esta noche con los de esta zona concreta, solucionando definitivamente el problema de estos vecinos".

Finalmente, matizó que la recogida de basura "se está realizando normalmente dos veces al día", y que "hay que tener en cuenta que hace apenas 40 días que inició este servicio la nueva empresa adjudicataria, por lo que poco a poco estamos solventando este tipo de problemas".